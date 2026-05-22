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行政治理／環境部部長彭啓明 …AI All in 活化環境資料

經濟日報／ 邱琮皓
環境部長彭啓明。 記者邱德祥／攝影
環境部長彭啓明。 記者邱德祥／攝影

環境部近年導入AI工具提升行政效能後，明顯感覺到效率提升，讓環境資產不再只是紙上文字。上任滿兩周年之際，環境部長彭啓明也宣布，環境部正以「AI All in」開啟行動效率新革命，從資料到決策、從支援到轉型，透過三方（資料司、系統承商、其他公部門）協作方式，活化環境資料資產，預計「AI先鋒團隊」今年底就會全員就位。

三方協作 提升效率

公部門近年與私人企業一樣，普遍面臨業務量增加、人力有限的現實壓力下，彭啓明透露，環境部從去年開始選擇以科技破題，從氣候變遷、資源循環、化學物質管理到環評審查，各單位陸續導入生成式AI與語音分析工具，將原本高度仰賴人工逐筆比對、反覆校閱的流程，改為由AI協助初步整理與檢核，再由專業人員進行判讀與決策，大幅縮短作業時間。

舉例來說，公部門最繁瑣費時的業務就是整理會議紀錄，過去一場兩小時的跨部會會議，往往須耗費數小時甚至更久彙整重點，如今透過語音轉寫與摘要工具，十分鐘內即可產出結構化重點，大幅減輕承辦同仁負擔。

彭啓明直言，公部門另一個頑疾，是跨單位協調的曠日廢時。環境部有多個司署，各有主管法規，過去在制定跨域政策時，常因法規競合、立場不同而耗費龐大溝通成本，但「AI的介入，讓這道牆開始鬆動」，因為跨部門資訊整合、確保訊息一致性、降低溝通摩擦，是所有成長中企業都面臨的挑戰，而AI正在提供一個低成本、高效率的解方。

彭啓明指出，真正的關鍵並非「買了多少工具」，而是建立正確的使用文化。他轉述，環境部統計處副處長楊麗華的一句話「AI不是『幫我』做統計分析，而是幫我做『更好』的統計分析。」這句話更點出環境部AI文化的核心價值觀，「人的判斷、經驗與責任感不能被取代，AI是乘數器，不是替代品」。

因此，他在4月初宣示推動「AI All in」的核心精神，並非以機器取代人力，而是透過科技省下處理重複性作業的大量耗時，讓環境部同仁能將寶貴的時間與精力，投注於那些真正需要創意、同理心與深度思考的高價值核心事務上。

內部轉型 扮推進器

當啟動AI之後，首要面對的就是資安問題，特別是環境部擁有不少企業在營運時的營業秘密數據，彭啓明強調，「這些數據都不會進AI」，有接觸到的人員仍然負有保密義務；同時為強化資安，他透露，已經請AI司研擬建制落地伺服器，讓數據資料更安全、民眾與企業更放心。

不只是讓同仁們使用生成式AI、將AI融入工作流程，彭啓明規劃的「AI先鋒團隊」，將扮演內部轉型的推進器角色。團隊成員涵蓋資料治理、資訊安全、系統整合與業務單位代表，任務包括盤點各司署業務痛點、制定AI應用標準流程、強化資料品質控管，以及建立倫理與風險審查機制。未來也將與其他公部門共享經驗，擴大應用場景，形成跨機關的數位協作網絡。

值得注意的是，環境部同步強化資料治理架構，將分散在各單位的環境監測數據、行政流程資料與歷史檔案進行標準化與結構化，為AI運算打下基礎，透過資料司、系統承商與業務單位三方協作，從資料到決策，從支援到轉型，讓AI成為環境治理的新戰力。

環境治理本身即是一項高度依賴數據與科學證據的工作，AI的導入，讓資料不再只是靜態存檔，而能轉化為即時分析與決策支援。從痛點盤點、主管示範、工具導入、效率提升，到跨域協作與文化重塑，彭啓明正帶領著環境部走出了一條公部門AI轉型的完整路徑。

環境部 彭啓明

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