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全聯董座林敏雄：傳藝園區不是生意是公益 十年吸引近900萬人次

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
全聯善美的基金會深耕宜蘭傳藝十年，累計吸引近900萬人次入園。全聯／提供
全聯善美的基金會深耕宜蘭傳藝十年，累計吸引近900萬人次入園。全聯／提供

全聯善美的文化藝術基金會經營宜蘭傳藝園區邁入第十年，21日舉辦《十年一刻・傳藝善美》感恩記者會，全聯善美的文化藝術基金會透過展演、工藝、節慶、傳統建築修復與永續旅遊等面向，累計入園人次近 900萬人次、舉辦演出超過1.2萬場、推動文化體驗活動至少300場次。

全聯善美的文化藝術基金會董事長林敏雄表示，當初接手宜蘭傳藝園區，就是希望企業有能力時，能為臺灣傳統文化多做一點事，同時並表示，文化如果只是放在櫃子裡、書本裡，很容易離大家越來越遠。這十年我們最想做的，就是讓傳統藝術重新回到生活裡，讓大人小孩來到傳藝，不只是看表演，也能感受到臺灣文化的美。

林敏雄定位傳藝園區為一項公益事業，也認為做公益就不可能賺錢、但要不計成本去做。他指出，園區經營過程中也導入外部董事與專家提供建議，透過多方意見協助優化營運，「要做到盡善盡美很難，見仁見智，希望透過討論讓傳藝中心做得更好」。在疫情期間，林敏雄更自掏腰包額外捐助逾五億元以維持園區運作。此外，園區內的許多公共建設，也都是由他個人額外捐資興建。

為了讓傳統藝術向下札根，全聯推動了「一校一傳藝」計畫，出資讓學生免費入園參觀並體驗工藝課程。未來，全聯更計畫將這份藝文資源從宜蘭延伸至全台。甚至透過全聯超市量販的空間，邀請傳藝專家到店內開設課程，落實「藝文生活化」，讓一般的消費者在日常購物之餘，也能輕易接觸到台灣傳統工藝的精髓。

林敏雄表示，十年是一個重要的里程碑，也是下一個階段的開始。未來將持續深化文化內容、強化國際連結，並推動更多跨域合作，讓傳統藝術與教育、觀光、公益、永續及日常消費之間，有更多實際的連動與可能。

他也指出，傳藝真正的關鍵，不只是吸引人來一次，而是能讓人願意再回來。希望傳藝不是只讓大家來一次，而是成為大家會一來再來的地方。讓孩子從小認識臺灣文化，讓藝師有穩定的舞臺，也讓傳統藝術一直存在生活裡，被看見、被記得。

全聯 林敏雄 傳統文化

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