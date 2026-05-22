冠德永續布局 國內外肯定

在永續經營成為企業核心競爭力的房地產新局下，冠德集團以「KINDOM LIVING」為核心理念，成功建構跨事業體的永續生態圈。集團透過整合「城區經營」、「低碳營造」與「永續商場」三大策略維度，將減碳藍圖轉化為具體的商務實績 。近日，旗下冠德建設（2520）、根基營造與Global Mall環球購物中心，在多項國內外專業評選、政府綠色倡議及產業大獎中捷報頻傳，展現高度品牌信任與低碳營運實力。

影子碳定價 落實ESG治理

冠德民權大樓榮獲《台灣建築永續獎》白金級與節能、低碳、健康三項建築領袖獎肯定。冠德集團／提供

建商的永續布局，已從單一建築擴展至整體城區經營。日前冠德建設在《遠見ESG企業永續獎》中，憑藉在規劃階段即導入全生命週期碳足跡管控，並運用循環工法、低碳建材與廢棄物再生利用，榮獲「低碳營運組績優獎」。

這套低碳思維也成為冠德在土地開發市場的致勝關鍵；近期冠德接連斬獲「高雄車站專用區四、五及商四公辦都市更新案」及台北市「通化安和公辦都市更新案」等指標性大型開發案，顯示其「永續與開發並進」的整合實力深受肯定。

在財務與供應鏈管理上，冠德首創「內部影子碳定價」機制，將環境風險實質轉化為營運財務成本，並透過「綠色契約」及「公設100%使用綠電」等作法，攜手企業租戶共創低碳商辦新典範 。

在指標頂級商辦方面，「冠德集團民權大樓」近年在國際與國內市場大放異彩。不僅榮獲第二屆《台灣建築永續獎》白金獎肯定，並囊括節能、低碳營建與健康建築領袖獎等四大獎；在GRESB (全球房地產永續標準)也拿下最高五星評級，並奪下IPA國際地產大獎五星首獎，同時取得LEED綠建築白金級與優良工程金安獎，樹立了國內兼具永續、高安全與營運效率的商辦新標竿。

數位化轉型 提升施作效率

扮演營建端關鍵角色的根基營造，則率先同業推動營建減碳與數位化轉型。不僅實施內部碳定價、成立碳費基金以專項投入工地節能，更領先全台，在國際級廠房與公共工程中首度導入PLC低碳混凝土，從材料源頭降低碳排。在智慧營建層面，根基導入AI技術與營建機器人以落實自動化，並應用於工程大數據分析與決策，大幅提升施工效率、優化資源配置，進而強化勞動安全。

此外，根基發表「永續工務所2」升級為驅動產業交流的綠色聚落。日前，「無機資源循環產業聯盟」偕冠軍建材、台灣鋼聯、國家住宅及國家住都中心以及成功大學等產官學界代表一同造訪，透過實地考察與技術切磋，加速產業關鍵資源的循環再利用，並實質催化營建產業的低碳對話。

根基繕循環 護持偏鄉住宅

Global Mall啟動「共好餐食行動」，關懷新北11處據點、300位兒少。冠德集團／提供

在社會參與上，根基推動「根基繕循環」偏鄉住宅修繕計畫、深化移工友善照顧及支持林下經濟，亦榮獲《遠見》「綜合績效績優獎」及「公益推動組楷模獎」。響應政府政策，114年根基綠色採購金額高達新臺幣6.5億元，成為臺北市綠色採購績優十大企業，展現強大的供應鏈管理韌性 。

在民生消費端，環球購物中心以「低碳商場、智慧營運、共學永續」為主軸，將複雜的ESG概念轉譯為日常體驗。商場不僅積極推動廚餘循環、二手提袋共享與空瓶回收，並透過「永續小學堂」深耕親子教育；除榮獲新北市「民間綠色採購績優企業」肯定，旗下多家分店更取得環境部「服務型碳標籤」認證。

除了環境面的耕耘，Global Mall今年在服務品質與社會責任上更是雙喜臨門。不僅通過台灣連鎖加盟協會（TCFA）嚴格的第三方神祕客評核，一舉榮獲「服務金賞認證」，肯定其精緻化服務的卓越實力。

在地方深耕與社會關懷上，Global Mall於兒童節期間推動「共好餐食行動」，串聯品牌與公益資源提供弱勢孩童營養支持，將通路影響力轉化為具體關懷；同時，屏東店日前亦獲頒「友青好屏獎」，彰顯人才為本與友善職場的理念在南台灣開花結果，成功串聯地方社區，邁向共好未來。

冠德集團表示，永續不再只是風險管理，而是企業穩健成長的實質動能 。未來集團將持續深化建築、營造、零售三大事業體的戰略協同效應，秉持「打造永續生活圈、傳遞幸福生活價值」的精神，串聯供應鏈、消費者與社區，讓減碳與永續成為城市發展的韌性基石。