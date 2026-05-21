包裝公司專業結合保育 研發傷鳥救援箱免費供應

保育生物多樣性是聯合國「生物多樣性公約」的重要目標。台灣除了公部門外，不少企業主動實踐，有包裝公司將專業結合保育，研發傷鳥救援箱免費供應全台救傷單位。

包括環境友善種子、優樂地永續及三人恆好等3家從事與永續及環境教育相關民間企業，關注台灣的生物多樣性發展，致力跨界整合產官學社資源，今天舉行第4屆「2026生物多樣性行動論壇」，並頒獎給8家以具體行動回應生物多樣性全球目標的企業。

受表揚的企業中，富迪印刷的實踐方式被評審稱讚深具創意，對於全台每年傷鳥在運護送途中的致死風險高達60%，運用包裝設計本業，研發專業的「SafeFlight」救援箱，免費提供全台救傷單位，降低傷鳥在護運送過中程的死亡率。

富迪印刷代表說，公司對於做包裝也能領到生物多樣性獎感到不可思議，也體認到生物多樣性不只是生態專家的事，每個人每個行業都能參與，公司做包裝也能保護生物，把製造技術轉譯成有生命的連結，這不是一個設計案，而是一次文化啟動，相信製造業也可以有溫度。

其他獲獎企業，還包括潤隆建設在台北市的建案中，在4000多坪的土地中，只開發了300多坪，只為了保育台北樹蛙，且開發工程避開樹蛙的繁殖期。

其他還包括遠雄人壽保育貓頭鷹、從事綠能開發的睿禾金碳保育石虎、新光保全保育獨居蜂、智邦科技監測蝙蝠等城市生態環境、南山人壽推動海洋復育、中外製藥透過鼓勵坪林茶農用自然農法保育藍鵲。