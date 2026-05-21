正隆加速縮編版圖！將賣蘇州廠、重慶廠同步處分中 估年底入帳

正隆（1904）加速調整中國大陸紙器事業布局。公司21日公告處分蘇州紙器廠土地與廠房，交易總金額人民幣1.86億元，預計處分利益約人民幣1.35億元；公司並透露，重慶廠也同步處分中，但因交易金額未達重大訊息公告標準，因此未另行揭露。隨兩座廠區陸續出售，正隆目前在中國大陸僅剩四座紙器廠，較過去高峰時期九座紙器廠明顯縮編，中國大陸營收占比去年也已降至6.6%。

正隆表示，處分的蘇州紙器廠，因生產量萎縮，已於去年9月停產，並將產能移轉至崑山廠。由於蘇州與崑山地理位置接近，整合後可共享資源、提升營運效率，因此決定出售土地使用權與廠房，活化資產並改善財務結構。

根據重大訊息公告，此次出售標的包括土地約30,171.35坪、建物約19,313.69坪，交易對象為蘇州市聚杰特種材料有限公司，雙方採議價方式交易。公司指出，交易後續仍需完成簽約、付款、土地廠房勘查與內部工廠事務處理等程序，整體流程約需六個月，預估年底前可望完成入帳。

除蘇州外，正隆也證實，重慶廠目前同步進行處分，且簽約時點甚至早於蘇州，但因金額未達重大訊息公告標準，因此未對外公告。市場解讀，正隆近年持續縮減中國大陸紙器產能，主因當地市場需求疲弱、競爭激烈，公司策略也從過去追求規模，轉向強調效率與獲利品質。

正隆指出，目前中國大陸「生產中」的工廠共四座，包括上海中豪廠、崑山廠、成都廠與廣東廠，其中成都為租用廠，其餘為自有廠。若加計蘇州與重慶兩座處分中的廠區，目前大陸總計仍有六座廠房。而目前生產中的廠房稼動率約五成。

不過，正隆也強調，不會撤出中國大陸市場，且該市場目前也仍有獲利貢獻。公司表示，中國大陸仍是全球重要的大型市場，目前短期因市況不佳先進行縮編與整合，但長期仍看好當地需求，未來若市場回溫，也不排除再擴張。大陸客戶目前仍以電子業為主，包括歐美客戶與台商客戶，長期皆有在地供應需求。

從營收結構來看，正隆中國大陸業務占比近年持續下滑，2022年占比仍達17%，至2025年已降至6.6%；相較之下，越南營收比重則一路攀升，2025年已達26.6%，顯示集團海外布局重心逐步轉向東南亞市場。