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搶台灣客！日本豪斯登堡進駐TTE旅展吸客

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
日本九州知名的豪斯登堡將進駐今年TTE(台北國際觀光博覽會)吸客。日本豪斯登堡提供
日本九州知名的豪斯登堡將進駐今年TTE(台北國際觀光博覽會)吸客。日本豪斯登堡提供

台灣人喜歡到日本旅遊，適逢暑假旅遊旺季即將到來，日本九州知名的豪斯登堡將進駐今年TTE(台北國際觀光博覽會)，來台介紹期望吸引更多台灣遊客安排假期前往豪斯登堡度過夏日時光。

長崎主題樂園度假區「豪斯登堡」夏日活動「RIDE ON SUMMER’26」結合消暑玩水、夏季煙火、《新世紀福音戰士》、miffy 主題園區等豐富內容，從親子、動漫迷到情侶遊客都能找到專屬玩法。

另外，園區內同步集結話題不斷的《新世紀福音戰士》最新主題遊樂設施，以及備受喜愛的 miffy 主題園區，從親子、動漫迷到情侶遊客都能找到專屬玩法，在豪斯登堡度過充滿感動與驚喜的夏日時光。

台灣民眾可選擇入住園區飯店，享有提早入園等多項住宿特典，輕鬆享受沉浸式度假氛圍。適逢「台北國際觀光博覽會TTE」將於5月22日（五）至25日（日）登場，豪斯登堡今年也將進駐展會，民眾除可透過線上及線下通路選購相關商品，也能於展會期間至現場掌握更多豪斯登堡最新旅遊情報。

迎接暑假旅遊旺季，豪斯登堡邀請台灣遊客前往九州長崎，在充滿歐洲街景氛圍的園區中，盡情享受消暑活動、煙火演出、美食與主題娛樂，度過令人難忘的夏日假期。

豪斯登堡持續推出大型新遊樂設施與娛樂表演，「精彩樂趣不停歇」的進化腳步永不停止。2024 年 3 月，推出以深海為主題的沉浸式遊樂設施 「深海任務 Xsense Ride」， 帶來刺激五感的體驗。

在 miffy 誕生70周年的 2025 年 6 月，世界唯一的「Miffy 夢幻小鎮」正式開幕，打造彷彿走進繪本世界般的沉浸體驗，在豪斯登堡除了能體驗miffy主題區域外，也能盡情沉浸於miffy世界之中。

2026 年 4 月 24 日推出以享譽全球的《新世紀福音戰士》為主題、能體驗史上最刺激的日本首座，「新世紀福音戰士・飛行劇場 - 8K - 」遊樂設施，遊客將被捲入一場與使徒之間前所未有的絕望激烈大戰。不論是《新世紀福音戰士》的忠實粉絲，還是第一次接觸本作的遊客，都能在壓倒性的規模感中，親身體驗史上最熱血沸騰的感官盛宴。

「新世紀福音戰士・飛行劇場 - 8K -」形象主視覺。日本豪斯登堡提供
「新世紀福音戰士・飛行劇場 - 8K -」形象主視覺。日本豪斯登堡提供

miffy 主題園區等豐富內容。日本豪斯登堡提供
miffy 主題園區等豐富內容。日本豪斯登堡提供

日本 長崎

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