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CATCHPLAY+擴大寬頻家戶服務 將進軍車載娛樂場景

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣原生、跨足國際的串流影音平台CATCHPLAY+成立十周年，21日舉辦「2026 十年新視界」發表會，針對國內與海外策略夥伴持續深化合作與整合，包括擴大寬頻家庭戶市場、進入車載娛樂系統，並深化海外市場服務。

CATCHPLAY+ 5月起與MSO業者中嘉網路合作，針對家庭機上盒提供服務，擴展至90萬戶家庭，後續將和台灣寬頻合作，擴大家戶市場。

國際市場方面，與印尼電信巨頭Telkomsel及XLSMART擴大家用寬頻與行動服務的深度整合，在既有的CATCHPLAY+高質感影劇內容之外，加入專為手機打造的直式輕短劇服務，將家用場域的深度整合經驗，擴展至行動網路，幫助電信夥伴增加 5G網路的數據使用量。

隨著智慧座艙與連網車輛發展，車內乘坐、等待與旅途休憩，也成為影音娛樂的新場域。CATCHPLAY+ 與 Xperi展開合作，透過DTS AutoStage系統使影音服務成為駕乘體驗的一部分，提升移動過程中的影音使用情境與便利性。此合作預計於7月啟動，初期將導入台灣、印尼、新加坡部分豪華車款，用戶可直接透過車內螢幕觀看熱門影劇與頻道內容。讓CATCHPLAY+開啟由居家、行動到駕乘的「全場景覆蓋」。

中嘉 印尼

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