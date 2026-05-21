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Uber擬推機車載客惹議 交通部：現行法未開放、違者最高罰2500萬

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

Uber擬於北投地區提供機車載客服務，引發外界關注。交通部今表示，依現行《公路法》規定，營業載客僅限依法核准的汽車客運及計程車客運業，中央法規並未開放機車作為營業載客工具，若平台以機車從事載客媒合，已涉及未經核准經營運輸業，與現行法規不符。

交通部指出，依規定違規駕駛最高可處20萬元罰鍰，平台業者最高可處2,500萬元罰鍰，並得吊銷牌照及駕照。

交通部也表示，已就相關保險適用問題洽詢金管會。由於現行機車載客不符合法營運態樣，依法無法投保營業用途保險，相關乘客保險及營業責任保障均無法合法適用。若違規從事商業載客，事故發生時恐遭保險公司拒賠或產生理賠爭議，駕駛及乘客權益均難獲完整保障。

對於北投地區既有機車接送文化，交通部表示，因地形與溫泉觀光發展，早年形成地方性的機車接送模式，屬特殊歷史背景。若台北市政府認為有存續必要，可在不擴大規模前提下，透過自治條例或地方管理機制進行輔導與管理，但不宜作為全面開放機車載客營運的依據，以免衝擊現行運輸管理制度及公共安全。

此外，台北市汽車駕駛員職業工會也對此表達高度疑慮，質疑若平台以「測試計畫」或「創新服務」名義推動機車載客，恐將法律、保險與交通風險轉嫁給第一線外送員。

工會指出，現行法規並未開放機車從事類似計程車的載客營業，若未經核准即透過App派遣機車載客並收取報酬，恐涉違法經營運輸業。工會也要求平台公開說明乘客保險、事故賠償、外送員責任及主管機關核准情況，並呼籲交通部及台北市政府介入調查，釐清是否已有招募、測試或實際營運行為。

交通部強調，後續將持續與地方政府及相關主管機關合作，兼顧公共安全、消費者權益及地方需求，依法妥適處理相關議題。

Uber 機車 交通部

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