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主打療癒系綠建築 每坪破百萬「信義富境」端送裝潢優惠衝買氣

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
位於台北市文山區「信義富境」新成屋案，基地面積約近8,800坪，其中開發區約5,000坪，臨路建築逾700坪，全案為地上26樓、地下七樓之SC鋼骨鑽石級綠建築大樓，主打市中心療癒系綠建築案。記者陳美玲／攝影
位於台北市文山區「信義富境」新成屋案，基地面積約近8,800坪，其中開發區約5,000坪，臨路建築逾700坪，全案為地上26樓、地下七樓之SC鋼骨鑽石級綠建築大樓，主打市中心療癒系綠建築案。記者陳美玲／攝影

興富發集團旗下潤隆（1808）建設所推出位於台北市文山區「信義富境」新成屋案，21日舉行媒體參訪；潤隆建設總經理林暐鈞表示，面對第七波信用管制政策影響，當前新建案普遍去化都比較慢，但在去化的過程中，為了讓自住客有感，「信義富境」祭出送裝修優惠方案，加速新建案去化。

林暐鈞指出，「信義富境」因銷售過程有更換代銷，前手代銷在後期有送裝修優惠，現在接回來由興富發集團旗下巨豐代銷銷售，並有送裝修優惠；目前全案最大買方為資產配置客戶，以來客區域觀察，文山區占七成、成交比重則占一半。

「信義富境」在2020年開工，2025年8 月拿使照，目前銷售率近兩成；據實價登錄網資訊，總戶數達345戶的「信義富境」，目前揭露戶數有41戶，過去一年每坪成交價約105.42萬元，全案每坪最低成交價為100.29萬元、最高每坪來到120.42萬元。

目前「信義富境」周邊新成屋，如屋齡兩年的「吉美信義」，全案108戶已完銷，每坪成交均價約63.29萬元，該案每坪最高成交價約78.07萬元、最低每坪約59.77萬元。

負責該案銷售作業的巨豐代銷協理賴浚龍指出，這波台股大漲表現亮眼，零星出現在台股獲利的自營商將部分獲利轉進不動產置產。

賴浚龍表示，位於台北市文山區萬芳路的「信義富境」，全案開車八分鐘到台北101大樓，基地面積約近8,800坪，其中開發區約5,000坪，臨路建築逾700坪，全案為地上26樓、地下七樓之SC鋼骨鑽石級綠建築大樓，主打市中心療癒系綠建築案，公設比約34.5%，規劃23~37坪產品，總戶數達349坪，一層共有14戶，共三部電梯，每坪開價約110~118萬元。

林暐鈞指出，目前看來送裝修優惠方案對客戶來說是有誘因，主因當前房市裝修市場工人不好找且貴，因此對自住客來說相當實惠，因此新建案去化上雖然慢，但未有銷售停滯的情況，目前是周周有成交。

對於下半年房市，林暐鈞認為，從潤隆建設在南部在線銷售新案，如「閱讀耶魯」每周還是穩定去化，並未如外界認為南部市場新案銷售率普遍不佳，而北部案子因房價較高，自住客想得比較多，考慮期較長。

林暐鈞指出，以「信義富境」來說，之前客戶看完屋後，要再回來看五、六次才會出手；不過，在央行首季理監事會議對第二戶房貸從五成提高到六成後，雖然「指標意義大於實質意義」，但對整體房市信心面仍有幫助，現在來客回來看二、三次就會出手，思考期有縮短的跡象。

展望下半年新推案，林暐鈞表示，潤隆建設預計2026年下半年將在台中水湳重劃區推出「當代一邸」，該案位於中央公園第一排；另外位於基隆的新橫濱「夢悅誠」之E、F案（德安段EFG案），目前建照已拿到，但變更建照中，將在建照變更完成後推出。

除了北部市場外，林暐鈞指出，南二都也會有新推案，包括高雄苓雅區、總銷102億元「灣流1號」，以及台南案。

至於潤隆建設今年新完工建案，林暐鈞表示，包括去年遞延至今年、跨年度交屋的「市政愛悅」、「VVS1」，加上「信義富境」成屋案，下半年還有總銷57.24億元的台南「潤隆鉑悅」、總銷67.69億元的桃園「溫莎堡」兩案交屋，兩大案銷售率均超過九成，兩案合計可入帳金額約124.93億元。

位於台北市文山區「信義富境」新成屋案，基地面積約近8,800坪，其中開發區約5,000坪，臨路建築逾700坪，全案為地上26樓、地下七樓之SC鋼骨鑽石級綠建築大樓，主打市中心療癒系綠建築案，並有空中游泳池。記者陳美玲／攝影
位於台北市文山區「信義富境」新成屋案，基地面積約近8,800坪，其中開發區約5,000坪，臨路建築逾700坪，全案為地上26樓、地下七樓之SC鋼骨鑽石級綠建築大樓，主打市中心療癒系綠建築案，並有空中游泳池。記者陳美玲／攝影

興富發集團旗下潤隆建設所推出位於台北市文山區「信義富境」新成屋案，潤隆建設總經理林暐鈞表示，為了讓自住客有感，「信義富境」祭出送裝修優惠方案，加速新建案去化。記者陳美玲／攝影
興富發集團旗下潤隆建設所推出位於台北市文山區「信義富境」新成屋案，潤隆建設總經理林暐鈞表示，為了讓自住客有感，「信義富境」祭出送裝修優惠方案，加速新建案去化。記者陳美玲／攝影

興富發集團旗下潤隆建設所推出位於台北市文山區「信義富境」新成屋案，潤隆建設總經理林暐鈞表示，為了讓自住客有感，「信義富境」祭出送裝修優惠方案，加速新建案去化。記者陳美玲／攝影
興富發集團旗下潤隆建設所推出位於台北市文山區「信義富境」新成屋案，潤隆建設總經理林暐鈞表示，為了讓自住客有感，「信義富境」祭出送裝修優惠方案，加速新建案去化。記者陳美玲／攝影

位於台北市文山區「信義富境」新成屋案，基地面積約近8,800坪，其中開發區約5,000坪，臨路建築逾700坪，全案為地上26樓、地下七樓之SC鋼骨鑽石級綠建築大樓，主打市中心療癒系綠建築案。記者陳美玲／攝影
位於台北市文山區「信義富境」新成屋案，基地面積約近8,800坪，其中開發區約5,000坪，臨路建築逾700坪，全案為地上26樓、地下七樓之SC鋼骨鑽石級綠建築大樓，主打市中心療癒系綠建築案。記者陳美玲／攝影

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