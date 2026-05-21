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葡萄王子公司葡眾馬國正式營運 直銷事業前進海外國際布局重返高峰

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
UVACO葡眾馬來西亞啟動營運，葡萄王國際布局拚重返高峰。葡萄王／提供
UVACO葡眾馬來西亞啟動營運，葡萄王國際布局拚重返高峰。葡萄王／提供

保健食品大廠葡萄王（1707）21日宣布，旗下直銷事業體UVACO葡眾海外布局正式邁入全新階段，馬來西亞吉隆坡營運中心將於5月29日展開試營運，並預計8月17日盛大開幕，展現品牌加速國際化發展、積極搶進東南亞市場的企圖心。

葡萄王董事長曾盛麟表示，透過深化國際能見度、精準對接市場需求，以及持續推出具競爭力的新產品，葡萄王正逐步累積下一階段成長動能。隨著海外市場布局、新客戶開發與多元劑型合作逐步發酵，公司對未來營運發展深具信心，也期待為市場與投資人帶來更穩健、長期的成長價值。

葡眾馬來西亞營運中心正式開幕後，試營運首波推出「Liprofac樟芝益膠囊」、「Oatmeal葡眾餐包」、「FemiRely欣悅康沖泡飲」、「Toothpaste貝益潔牙膏」、「Aloe Vera Gel蘆露蘆薈膠」及「YaYa Mini舒緩膏」等六項台灣熱銷明星商品，並同步啟動多元健康品類延伸，瞄準馬來西亞快速成長的大健康商機。

此外，團隊將於8月15日在吉隆坡四季酒店舉辦市場說明會，預計吸引超過500名台灣夥伴及馬來西亞潛在夥伴參與，顯示市場反應非常熱烈。活動當天將進一步分享市場願景、產品研發實力及未來發展藍圖，為UVACO葡眾海外拓展注入強勁動能，同時對後續市場成長潛力充滿期待。

葡萄王表示，隨著全球保健食品品牌持續尋求亞洲供應鏈與功能性原料合作，加上葡萄王於菌種、發酵與功能性原料平台具備長期累積，使葡萄王在OEM/ODM占有關鍵地位，穩居亞洲功能性原料與代工合作的重要核心。

今年5月葡萄王首度參展歐洲Vitafoods Europe，旗下獨家菇菌類與益生菌原料獲得來自歐洲、美洲多國品牌商、代工廠及國際原料經銷商高度關注。其中，擁有標準化高濃度猴頭菇素A的猴頭菇菌絲體原料，更成為本次展會詢問度最高的明星素材之一，展期間即有客戶預訂樣品進行產品測試並展開合作洽談。

另一方面，葡萄王海外代工團隊亦正與全球知名原料經銷商洽談原料授權銷售合作，未來有機會透過其全球通路，將葡萄王自有原料推進超過60個國家市場，進一步擴大全球布局與品牌影響力。

值得一提的是，睽違12年葡萄王將於7月重磅回歸亞洲指標生技盛會 BIO Asia，本次參展將以「代工首選 葡萄王生技」為主軸，完整展示涵蓋粉包、軟膠囊、錠劑、果凍、飲品等9大劑型的全方位保健食品代工服務，並以高規格品質管理與研發實力，積極搶攻國內外品牌代工商機。此外，團隊9月亦參與亞洲最大保健食品展會之一 Vitafoods Asia，持續深耕亞洲原料經銷與ODM市場，可望進一步提升葡萄王在亞洲市場的能見度與合作機會，強化下半年與明年接單動能，未來勢必成為集團最重要的成長引擎。

葡萄王 東南亞 馬來西亞

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