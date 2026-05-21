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統一入股 LOPIA 掀超市競局！全聯林敏雄回應：各做各的、不構成競爭

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
統一入股LOPIA掀超市競局！全聯林敏雄回應：各做各的、不構成競爭。記者侯思蘋／攝影
統一入股LOPIA掀超市競局！全聯林敏雄回應：各做各的、不構成競爭。記者侯思蘋／攝影

統一超（2912）投資日系超市LOPIA引發市場關注。對此，全聯董事長林敏雄21日首度回應表示，全聯定位為平價超市，與對方「各做各的」，堅持「走自己的路」，不認為構成直接競爭關係。

對於統一超併購日系超市LOPIA一事，全聯董事長林敏雄表示相當驚訝，事前並未聽聞相關傳言。不過他也坦言，若LOPIA事前曾主動接觸，全聯仍會審慎評估相關可能性。

對於下半年景氣，林敏雄說，零售業本質上並不存在明顯的「大月小月」，「景氣差也是要吃飯」，因此日常民生消費相對穩定。

他指出，目前看報表整體營收呈現穩步成長，今年前四月維持個位數成長，營運表現波動不大，顯示剛性需求支撐明確。跨境電商雖然持續發展，但對全電商的乾貨銷售影響有限，整體來店消費仍維持穩定成長趨勢。

談及股市與消費影響，他認為，股市上漲確實帶動部分消費力，但受惠者仍屬少數，「不是所有人都賺錢」，因此對整體零售消費結構影響有限。

至於房市表現，他指出，去年受到股市表現帶動，是豪宅賣得最好的一年，其中元利信義聯勤銷售狀況突出。不過今年並無趁勢推出新案計畫。

他進一步透露，目前「四季莊園」銷售進度順利，1,600多戶中已售出約千戶，整體去化狀況穩定。他強調，消費者對元利的品牌形象相當信任，公司策略採「先建後售」，以降低市場預期落差。

談及併購與展店策略，林敏雄表示，目前並未有具體併購計畫，「暫時想不到可以併購的標的」，也強調公司不會跨足超商領域，「各有各的專業」。他指出，現階段超市市場競爭者已相對集中，「剩下大概兩間主要競爭者」，其餘規模有限，整體市場威脅性不高。

在展店策略上，林敏雄表示，未來重點將放在門市規模擴大與複合式經營，「希望店越開越大，朝500至600坪的方向發展」，透過「大全聯」等大型店型強化內容與服務深度，提升整體營運效率。

他強調，全聯展店策略並不存在天花板限制，「有需要的地方就會去」，關鍵在於市場需求與區域缺口，而非固定數量規劃。

至於全年展店目標，他表示，今年預估淨增加40至50家門市，「達成沒有問題」，持續以穩健擴張方式推進全台布局。

全聯 林敏雄 LOPIA

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