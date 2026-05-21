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北市稀有低建蔽率綠建築 信義富境訴求101生活圈森活宅

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
潤隆建設位於台北市文山區的先建後售個案「信義富境」全新完工，基地面積達8800坪，建蔽率僅7.81%，基地內規劃「森の秘境庭園」，由園林設計師許富居操刀。圖／潤隆建設提供
潤隆建設位於台北市文山區的先建後售個案「信義富境」全新完工，基地面積達8800坪，建蔽率僅7.81%，基地內規劃「森の秘境庭園」，由園林設計師許富居操刀。圖／潤隆建設提供

北市新成屋供給稀缺，訴求兼具城市便利與自然綠意的住宅產品受到關注。潤隆建設位於台北市文山區的先建後售個案「信義富境」全新完工，基地面積達8800坪，建蔽率僅7.81%，並取得台北市稀有的鑽石級綠建築認證，主打101生活圈、道南河濱水岸與大尺度生態庭園，鎖定重視健康、綠意與資產保值的自住及資產族群。

潤隆建設表示，「信義富境」鄰近信義商圈，開車經信義快速道路可快速抵達101、東區與大安生活圈，同時依傍約60公頃道南河濱公園，住戶可享有慢跑、騎車、球類運動等水岸生活機能。相較傳統市中心住宅強調交通與商圈，本案更訴求在都會核心附近保有自然環境與生活節奏平衡。

產品規劃方面，「信義富境」為地上26層住宅，規劃稀有2至3房產品，全案戶戶大面積開窗、無暗房設計，引入自然採光與景觀。建築採日本大成建設株式會社協力打造，開挖深度達27米，基樁入岩盤最深6米，並採SC鋼骨結構工法；外觀則以花崗石材鋪面，訴求耐久與質感。室內配備日本YKK氣密窗及Low-E低輻射玻璃，強調隔音、氣密、隔熱與抗UV性能。

社區公設與景觀也是本案主軸之一。台北市新成屋供給稀缺，訴求兼具城市便利與自然綠意的住宅產品受到關注。潤隆建設位於台北市文山區的先建後售個案「信義富境」全新完工，基地面積達8800坪，建蔽率僅7.81%，配置一環、三道、五池、七區及逾50種喬木、灌木植栽，並導入生物多樣性概念，曾獲「Bio-Power 30x30生物多樣性行動獎」。建商指出，希望住戶在回家後即可切換生活節奏，享受市中心少見的大面積綠意環境。

此外，社區導入星級管家服務與頂樓Villa泳池會所，設有25米無邊際泳池，訴求飯店式生活體驗。潤隆建設表示，興富發集團近年與洲際、萬豪、凱悅等國際酒店集團跨界合作，將飯店服務概念導入住宅產品，回應高資產族群對居住品質與服務細節的需求。

近期台股維持高檔，市場也出現股市獲利轉向房地產配置的討論。業者表示，部分資產族群在股市獲利後，會選擇將資金轉入北市新成屋，以分散風險並兼顧長期保值。「信義富境」目前推出7月30日前限量購屋優惠，下訂贈Panasonic空氣清淨除濕機，簽約完成再贈新台幣10萬元新光三越提貨券。

北市

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