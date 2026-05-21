TOPS臺北好購第2屆頒獎典禮登場 蔣萬安：助在地品牌站上國際舞臺

TOPS臺北好購平臺第二屆總交易金額則突破13億元，年成長超過3倍，成果亮眼。臺北市長蔣萬安21日出席「TOPS臺北好購第2屆頒獎典禮」，肯定平臺對推動在地中小企業與優質品牌發展的成效，並期盼未來持續擴大影響力，協助更多企業站上國際舞臺。

蔣萬安表示，TOPS臺北好購平臺能成功運作，關鍵在於企業夥伴的投入與彼此間建立的信任。他引用「交流、交心、交易」作為營商三要素，強調其中最核心的就是「信任」，並向所有參與企業表達誠摯感謝。

據北市府統計，TOPS平臺目前已匯集約1,500家採購方及約1,000家供應方，累計完成約3,500筆交易。第一屆自2024年9月至2025年9月，總交易金額約3.4億元；第二屆總交易金額則突破13億元，年成長超過3倍，成果亮眼。

蔣萬安指出，TOPS的價值，不只是促成交易，更在於讓優秀的在地企業被看見、優質品牌獲得信任，也讓努力打拚的中小企業站上更大的舞臺。本屆得獎名單中，除金元福、富邦人壽、中國信託、太平洋崇光百貨等連續兩屆獲獎的指標企業外，也有三商美邦、華碩電腦等新加入並獲獎的企業，顯示TOPS平臺的吸引力與影響力持續提升。

蔣萬安進一步表示，本屆頒獎也呈現出許多朝向ESG發展的優質新創品牌，涵蓋綠色包裝、低碳服務及無障礙環境改善等領域。市府資料顯示，超過三分之一的企業在平臺上持續進行採購，代表TOPS不只是交易工具，更是建立信任與資源共享的重要橋樑。

蔣萬安表示，臺北市推動新創有「投資金、匯人才、促成交」三支箭，其中「促成交」部分，TOPS平臺扮演相當關鍵的角色。未來市府也將持續優化平臺功能，延續成長動能，並鼓勵更多企業加入，協助在地品牌提升國際競爭力。