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台南生活代孫公司銳步運動公布人力調整 解僱21人

中央社／ 台北21日電

台南生活（開曼）股份有限公司今天代持股8成的孫公司銳步運動公告人力調整計畫，根據公告，銳步運動因整體營運調整，經董事會決議通過大量解僱勞工共21人，並依據勞動相關法令規定及程序辦理。

台南生活表示，因應營運調整，集團的子公司或分公司，將視原銳步員工意願，優先回聘集團任職。

台南生活主要業務包括品牌代理，服飾與鞋類經銷，以及商場經營等。其中商場經營有台南知名的文創百貨林百貨等，另外旗下也代理FILA、Reebok等知名品牌。

台南生活7日才公告董事會通過與ABG集團簽訂Reebok品牌授權合約案，此次卻傳出銳步運動人才精簡計畫。台南生活發言人黃鋕沅表示，接下來會把Reebok業務放在另外的子公司或孫公司，重新建立新團隊，原銳步運動任務結束，屬於集團內的組織調整。

台南 運動 人力

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