建商大方讓利引爆買氣 竹南「亮晶晶」商辦開價28.8萬起

考量到自第七波打炒房後，房市陷入價量盤整期，雄基築藝董事長黃永能豪氣宣布大方讓利，位於優質地段的竹南鎮科學路「亮晶晶」商辦大樓開出每坪28.8萬起的誠意價；並全面召回已簽約購屋的21戶買家，重新換約以讓利回饋客戶，不僅創下市場好口碑，也成功帶動一波強勁買氣。

隨著行政院推動「竹苗大矽谷計畫」以整合新竹與台中科學園區的科技能量，位於路網關鍵節點的竹南區域，其產價值正受到市場高度關注。深耕在地的雄基築藝-上立建設推出新案「亮晶晶」，在區域房價隨國家級建設願景看漲的氛圍下，開出每坪28.8萬起的誠意價，採取務實且具競爭力的讓利定價策略，為購屋者預留增值空間。

「亮晶晶」緊鄰廣源科技園區、竹南科學園區與大埔工業區，精準卡位科技城核心地帶。除了現有的產業支撐，更坐擁多項重大交通紅利。包含預計2032年完工的五楊高架延伸計畫，有效緩解新竹至苗栗的交通瓶頸；以及頭份第二交流道計畫擬新建高架橋跨越台1線直接銜接竹南科。在未來路網串聯後，往返新竹科學園區將更為便捷。這類長線公共建設挹注，在房市保值打下堅實基礎。

與周遭生活機能便利銜接也是一大優勢，「亮晶晶」基地位置快速串聯成熟的建國商圈與尚順商圈，使購屋者在享受科技園區發展紅利的同時，無縫接軌百貨、影城與連鎖零售等採買需求，翻轉園區周邊生活機能相對匱乏的印象。

「亮晶晶」基地面積769.3坪、建蔽率58.83％、公設比34.49%。樓層規劃為2棟地上15層，地下3層建築。共有160戶一般事務所，4戶店面，1戶管委會空間，格局坪數規劃辦公室（26.03~37.5坪）。

僅管在目前建築成本攀升、市場房價高標化的環境下，雄基築藝-上立建設透過「亮晶晶」展現不同的市場布局，以讓利方式回饋購屋者，不僅降低首購族與科技從業人員門檻，更讓購屋者能實質參與「大矽谷計畫」帶來的長線增值效益。

竹南鎮科學路「亮晶晶」商辦大樓周邊空照圖。業者／提供