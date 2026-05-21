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潤隆今年推案、完工量均衝百億 總座：買氣回溫這招是必備條件

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
「信義富境」。記者朱曼寧／攝影
「信義富境」。記者朱曼寧／攝影

潤隆（1808）總經理林暐鈞21日表示，房市已經逐漸脫離谷底，近期每周來人、成交量有慢慢回溫的跡象，而集團持續採取讓利策略，像成屋案「信義富境」就送精裝修、冷氣家電等，可「一卡皮箱」就入住，吸引不少買盤，而這樣的讓利幅度可以說是現在市場必備條件。

潤隆今日舉辦北市文山區「信義富境」開箱記者會，該案打造「森の秘境庭園」，由豪宅園林設計大師許富居操刀，全區規劃一環、三道、五池、七區，以及超過50種喬木與灌木植栽，區內還有樹蛙保育地，頂樓擁有Villa泳池會所，環境相當舒適。

該案基地面積約8,870坪，總戶數349戶，規劃坪數23~37坪，興建地上26層、地下7層SC鋼骨大樓，每坪開價110-118萬元。現場專案表示，「信義富境」已售近兩成，目前實品屋完全可以「一卡皮箱」就入住，送裝修包含軟裝、硬裝，像是沙發、床墊，送家電也是包含冷氣、冰箱等。

林暐鈞表示，房市受到央行第七波選擇性信用管制影響逾一年半，去化速度明顯放緩，市場上有剛性需求，只是買盤會再三考慮，所以公司也思考要如何刺激買氣，因此推出有感讓利策略，實施到現在也發現消費者很買單，近期個案銷售狀況普遍不錯，去化趨於穩定。

潤隆推案量上，林暐鈞表示，下半年預計推出總銷84.87億元的台中水楠「當代一邸」，若執照審議速度來得及，年底前也會推基隆德安段E、F案，總銷132.62億元，加上總銷102.03億元高雄「灣流一號」，合計全年推案量達319.5億元。

完工量上，林暐鈞表示，去年因缺工關係，有部分案量遞延，上半年認列總銷99億元「市政愛悦」、總銷106億元「VVS1」等案，下半年預計有總銷57.24億元的台南「潤隆鉑悦」、總銷67.69億元的桃園「溫莎堡」可望交屋，兩案都已售九成以上，合計全年完工量約300多億元。

另，總銷108億元的「信義富境」成屋案，則是賣一戶就可認列一戶，全年業績動能無虞。

潤隆總經理林暐鈞。記者朱曼寧／攝影
潤隆總經理林暐鈞。記者朱曼寧／攝影

「信義富境」頂樓泳池。記者朱曼寧／攝影
「信義富境」頂樓泳池。記者朱曼寧／攝影

潤隆總經理林暐鈞。記者朱曼寧／攝影
潤隆總經理林暐鈞。記者朱曼寧／攝影

「信義富境」。記者朱曼寧／攝影
「信義富境」。記者朱曼寧／攝影

「信義富境」生態公園。記者朱曼寧／攝影
「信義富境」生態公園。記者朱曼寧／攝影

「信義富境」實品屋。記者朱曼寧／攝影
「信義富境」實品屋。記者朱曼寧／攝影

「信義富境」的樹蛙保育地。記者朱曼寧／攝影
「信義富境」的樹蛙保育地。記者朱曼寧／攝影

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