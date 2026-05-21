統一超投資LOPIA 林敏雄坦言意外：若有來找我會評估

統一超日前公告投資日本超市品牌LOPIA，在流通業投下震撼彈，全聯董事長林敏雄直言感到相當意外，事前市場上一點消息、傳言也沒有，直到媒體報導才知道，但坦言如果事前LOPIA有來接觸，全聯會認真評估。

今年股市一直高檔，不少民眾收入增加，對於消費力會不會由平價轉為高檔，林敏雄認為，同樣的產品與其他超市相比，並沒有比較差，因此業績上沒有影響，但股市獲利後的資金的確流入豪宅市場，去年元利建設的豪宅如信義聯勤銷售是銷售最好的一年。

而流通業併購案頻頻，對於全聯是否有相關計畫，林敏雄表示，不會跨入超商或是餐飲，現在市場整合的差不多，超市僅剩下2大業者，沒有適合的併購標的，剩下規模太小，並不構成威脅。

對於下半年景氣，加上有選舉因素，林敏雄表示，並沒有所謂的淡旺季，生活必需品都是民眾需要的，而乾貨也未受到跨境電商衝擊，每天結帳看不出來有太大變化，今年業績仍在持續成長，生鮮事業也已經獲利。

全盈支付強打移工市場，林敏雄則說，當然也會注重這塊，淡初期以海外跨境支付，如國人到日本、南韓旅遊的使用頻率很高。但他也坦言，電子支付要賺錢很難，第一個資本額20億元已經快要虧完了。

對於展店是否有天花板，林敏雄則說，沒有天花板，有需要的地方就會去開店，而現在還有很多空白區域，今年規劃新開店50店、淨增加40店左右，有機會達到1300店。