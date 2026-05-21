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淘寶天貓擴大海外市場 推動大體積家具出海 「沙發」打頭陣

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

淘寶618購物節登場，今年宣告在台灣市場三大購物體驗升級，包括AI購物助理上線、集運可加購尊榮服務，以及力推大型產品出海，首先將推出20萬款大型沙發免集運的直郵服務。

淘寶天貓總經理葉天指出，銷售低價雖能促使消費者下單，但要吸引用戶持續回訪、提升客戶終身價值，關鍵在於差異化商品供給，以及更穩定、更具確定性且持續創新的服務能力。今年618期間，淘寶在台灣市場上線多項全新功能與服務，繼續拉高台灣用戶的跨境電商購物體驗新標準。

淘寶指出，過去跨境電商多以小包裹、輕量產品為主，但觀察台灣用戶採購項目已經擴及大型商品，家具是其中重要品項。今年618淘寶官方物流，與台灣本地集運夥伴合作，開放70公斤以上商品官方物流運送服務，透過智能演算法的應用導入，大型商品也能納入免集運的直郵服務範圍中。本次618檔期，台灣市場首波上線20萬款風格沙發商品，台灣用戶下單後就能在家等收貨，省去安排集運的困擾。後續其他受台灣用戶喜愛的各類大型家具，也將陸續開放支持免集運直郵服務。

淘寶觀察，全球海外市場用戶的跨境購物需求集中在6大生活場景需求：運動戶外、風格服務、智能潮酷、家居品味、新銳美妝、寵物生活。淘寶平台品類多元，從日常生活用品、服飾穿搭到大型家具，能夠滿足消費者在不同生活場景下的購物需求。觀察台灣用戶的消費行為變化趨勢，不僅只追求商品多樣性與低價，更重視風格、設計、實用性與質價比。具與服飾是台灣消費者近期高度關注、也經常跨境採購的兩大主流品類。

淘寶平台觀察發現，台灣用戶開始重視居家氛圍營造，偏好以木質調為主的「原木風」，近年「中古風」、「奶油風」等細分風格也快速成長。木質櫃類、小尺寸沙發等兼具設計感與實用性的商品，更符合台灣小戶型居住空間需求，家具品類更從傳統單品，延伸至科技辦公與智能家居方向，健康與效能亦成為台灣市場的新成長動能。

淘寶 跨境電商

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