淘寶618起跑！在台補貼千萬運費衝買氣 AI助理正式上線

電商年中大檔期618即將到來，淘寶天貓海外21日宣布淘寶618購物節開跑，在海外業務將推動運費補貼，預估以千萬運費帶動買氣。淘寶天貓海外總經理葉天表示，今年全面聚焦強化淘寶平台商品力、服務力、營銷力與AI力四大面向，向全球消費者加強推薦淘寶全平台質價比最高、最有特色、最創新的高品質店家與好商品。

淘寶天貓海外也宣布AI購物助理全新上線，淘寶與阿里巴巴集團旗下AI應用「千問」全面互通，淘寶用戶透過「千問AI購物助手」對話框，已經可以利用自然語言使用AI購物服務。新功能涵蓋「AI問答」、「AI試穿」、「AI種草」、「AI省錢」，協助用戶完成商品發現、比較、下單、物流查詢與售後等流程。AI購物助手也參考過往訂單紀錄，提供更符合用戶偏好的商品推薦，協助消費者發掘潛在需求。其中，AI試穿為本次升級亮點，可透過用戶上傳個人照片，模擬服裝真實上身的個性化效果，呈現布料質感與合身度；同時支援自由搭配服飾，並參考購物車、收藏夾及已購商品，提供個人化穿搭建議。

葉天表示，目前海外有200多個市場可透過淘寶天貓購買中國大陸商品，去年4月淘寶App在16個海外市場登上下載量第一名的位置，淘寶海外市場業務規模達到翻倍增長的成果。今年淘寶在海外市場將透過「強化好商家與好商品推薦的差異化供給優勢，持續投入本地化服務體驗建設、加大市場營銷力度以及加速導入AI應用」等工作，邀請更多海外用戶來探索淘寶平台上獨特的好商家與好商品，深度體驗逛淘寶的跨境購物魅力。

淘寶宣布618檔期自即日起至6月21日，除了原先推動的「99免運」外，另外也加發優惠券、運費券，另外提供支付優惠券與免手續費券等相關補貼。