和泰車：RAV4銷售拚3萬輛 續評估休旅或皮卡美製車

和泰車發言人翁銘倫今天表示，今年台灣新車市場掛牌數維持年初預期，規模可到44萬輛，較2025年成長，3大品牌合計新車市場目標16.5萬輛，市占率預估37.5%。

在大改款RAV4市況，翁銘倫說明，目前受訂量超過1.5萬輛，初期交車進度雖會受到配額影響，但不會影響全年設定銷售3萬輛目標。在美製車進展，翁銘倫表示，和泰車持續與原廠評估引進美製大型休旅車（SUV）和皮卡車（pickup）的可能性。

和泰車下午舉行法人說明會，觀察第1季營運，翁銘倫指出，首季汽車總市場受關稅政策干擾影響販售，銷售台數較去年同期減少，使得本業獲利微幅下滑，不過整體獲利增加，主要是和泰產險受惠股市狀況佳、投資收入增加。

觀察4月營收成長，翁銘倫表示，主要是RAV4、COROLLA CROSS銷售增加，加上日本5家日野經銷商開始納入集團營收，使和泰車單月營收創歷史新高。和泰車說明，日本5家日野經銷商合計營收占和泰車營收比重約12%。

展望今年台灣車市，翁銘倫表示，2000cc以下小客車貨物稅補助政策助攻，加上預期美國對台關稅政策可逐漸明朗，以及人工智慧AI產業鏈帶動整體經濟動能向上等正向因素，儘管有國際地緣政治不確定、以及國際油價上揚等變數，仍維持原先預期，今年台灣新車掛牌數可到44萬輛，較2025年的41.4萬輛成長。

展望今年3大品牌挑戰目標，翁銘倫表示，維持今年初預估，包括TOYOTA、LEXUS及HINO等合計新車市場目標16.5萬輛，市占率預估37.5%，其中TOYOTA今年度銷售目標維持13萬輛，LEXUS銷量目標2萬8500輛，HINO商用車以6600輛為年度目標。