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中華工程董事會推舉鄭斯聰出任新任董事長

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
中工董事會確定，由大華建設董座鄭斯聰出任董事長。記者藍鈞達／攝影
中工董事會確定，由大華建設董座鄭斯聰出任董事長。記者藍鈞達／攝影

中華工程今（21）日於股東常會圓滿落幕後，旋即依法召開第 28 屆首次董事會，會中順利推舉現任大華建設董事長鄭斯聰出任中華工程新任董事長。此次推舉凝聚了新任董事會的共識，象徵中工正式邁入由全新專業團隊帶領的發展新篇章。

鄭斯聰具備豐富的產業資源與卓越的企業治理經驗。中華工程強調，在鄭董事長的領航下，本屆涵蓋多元關鍵領域的董事會將結合中工深厚的營造底蘊，徹底落實「全面升級、專業互補」的治理理念，帶領公司穩健前行。

為落實專業經理人治理機制，本次董事會亦同步通過新任總經理任命案，延攬現任和洲建設董事長馮敦承出任中華工程總經理。馮總經理擁有復旦大學EMBA工商管理碩士學位，過去曾任職於日本知名營造企業「熊谷組」擔任工務經理，於營建工程領域深耕多年、資歷豐厚，更曾參與規劃上海銀行、聯電晶圓廠等多項大型指標工程。未來將借重馮總經理卓越的營造實務與管理長才，進一步強化中工的專案執行力。

在未來的營運展望上，面對大宗原物料價格波動等挑戰，公司維持穩健營運體質的目標不變。經營團隊將以更精準的投資與經營方針，全力推動手中包含中工雲宇宙、鳴森苑、南港雋詠案及板福案等大型指標開發案，確保營運資金發揮最大效益。

中華工程表示，展望未來，企業經營一切以公司與全體股東的最大利益為最優先，未來營運將全面交由專業的經理人團隊負責。深信在新任鄭斯聰董事長與馮敦承總經理所領導的優秀團隊帶領下，將為股東、員工與全體利害關係人創造長遠且豐碩的價值。

中工 董事長

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