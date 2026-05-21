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產業創新成果豐碩政府來相挺 嘉市產創計畫開跑每案最高補助百萬

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府推動地方產業升級再加碼，上午在尊皇大飯店舉辦地方型SBIR計畫說明會及去年度成果發表會，活動現場展示去年度16家獲補助業者成果，涵蓋食品生技、智慧機械與奈米應用等領域，展現產業創新能量。圖／嘉市府提供
嘉義市政府推動地方產業升級再加碼，上午在尊皇大飯店舉辦地方型SBIR計畫說明會及去年度成果發表會，活動現場展示去年度16家獲補助業者成果，涵蓋食品生技、智慧機械與奈米應用等領域，展現產業創新能量。圖／嘉市府提供

嘉義市政府推動地方產業升級再加碼，上午在尊皇大飯店舉辦地方型SBIR計畫說明會及去年度成果發表會，市長黃敏惠宣布今年度「地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）」啟動，即日起受理申請至6月12日止，每案最高補助百萬元，總補助經費近千萬元，鼓勵在地企業投入創新研發，提升市場競爭力。

活動現場展示去年度16家獲補助業者成果，涵蓋食品生技、智慧機械與奈米應用等領域，展現產業創新能量。其中，華實興業公司嘉義在地契作月桃與發酵技術，開發月桃康普茶發酵飲，將地方素材轉化為機能性飲品；和技精密科技公司展示應用捲對捲製程雷射智慧切割設備，透過CO₂雷射與智慧控制系統，可即時調整切割圖形，支援多材料高速加工，有效提升產能降低開模成本。鑫準生技公司導入奈米抗菌技術，研發低毒性、無香精且具寵物舔舐安全特性寵物專用噴霧，展現奈米技術日常照護市場應用成果。

黃敏惠表示，科技快速變遷、全球競爭與國際局勢衝擊，產業須持續升級轉型，兼顧經濟發展、社會進步與環境永續。嘉市推動地方型SBIR計畫超過18年，累計補助19家業者、投入近億元，去年度核定16件補助案，協助業者開發23項新產品，有4家取得專利，展現地方產業持續創新韌性。

建設處長羅資政指出，市府近年建立階段式創業培育機制，從「開嘉市集」提供市場實戰經驗，再串聯青年創業獎勵補助與風格數位店家優化計畫，協助業者提升經營與數位能力，地方型SBIR導入研發創新資源，協助企業與中央型SBIR、SIIR等計畫接軌。

為提升申請成功率，市府除辦2場說明會，加碼推出計畫撰寫工作坊，邀請專業講師分享實務經驗與撰寫策略，協助中小企業與青年創業團隊強化提案能力。本次SBIR計畫受理類型涵蓋食品生技、文化創意、健康永續及精密機械四大領域，相關申請資訊可至嘉市府建設處官網查詢，或洽嘉市地方SBIR計畫推動專案辦公室。

嘉義市政府推動地方產業升級再加碼，上午在尊皇大飯店舉辦地方型SBIR計畫說明會及去年度成果發表會，市長黃敏惠宣布今年度「地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）」啟動。圖／嘉市府提供
嘉義市政府推動地方產業升級再加碼，上午在尊皇大飯店舉辦地方型SBIR計畫說明會及去年度成果發表會，市長黃敏惠宣布今年度「地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）」啟動。圖／嘉市府提供

嘉義市政府推動地方產業升級再加碼，上午在尊皇大飯店舉辦地方型SBIR計畫說明會及去年度成果發表會，活動現場展示去年度16家獲補助業者成果，涵蓋食品生技、智慧機械與奈米應用等領域，展現產業創新能量。圖／嘉市府提供
嘉義市政府推動地方產業升級再加碼，上午在尊皇大飯店舉辦地方型SBIR計畫說明會及去年度成果發表會，活動現場展示去年度16家獲補助業者成果，涵蓋食品生技、智慧機械與奈米應用等領域，展現產業創新能量。圖／嘉市府提供

嘉義市政府推動地方產業升級再加碼，上午在尊皇大飯店舉辦地方型SBIR計畫說明會及去年度成果發表會，活動現場展示去年度16家獲補助業者成果，涵蓋食品生技、智慧機械與奈米應用等領域，展現產業創新能量。圖／嘉市府提供
嘉義市政府推動地方產業升級再加碼，上午在尊皇大飯店舉辦地方型SBIR計畫說明會及去年度成果發表會，活動現場展示去年度16家獲補助業者成果，涵蓋食品生技、智慧機械與奈米應用等領域，展現產業創新能量。圖／嘉市府提供

嘉義市政府推動地方產業升級再加碼，上午在尊皇大飯店舉辦地方型SBIR計畫說明會及去年度成果發表會，活動現場展示去年度16家獲補助業者成果，涵蓋食品生技、智慧機械與奈米應用等領域，展現產業創新能量。圖／嘉市府提供
嘉義市政府推動地方產業升級再加碼，上午在尊皇大飯店舉辦地方型SBIR計畫說明會及去年度成果發表會，活動現場展示去年度16家獲補助業者成果，涵蓋食品生技、智慧機械與奈米應用等領域，展現產業創新能量。圖／嘉市府提供

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嘉義市政府推動地方產業升級再加碼，上午在尊皇大飯店舉辦地方型SBIR計畫說明會及去年度成果發表會，活動現場展示去年度16家獲補助業者成果，涵蓋食品生技、智慧機械與奈米應用等領域，展現產業創新能量。圖／嘉市府提供

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