星舟快充推出「充電站加盟投資方案」 打造營運代管新模式

全方位電動車充電營運商星舟快充宣布推出「充電站加盟投資方案」以長期營運代管與跨平台行銷導流為核心，降低投資門檻，協助更多合作夥伴參與充電市場布局；近期也與柏和能源有限公司完成合作簽約，進入建置階段。

目前星舟快充全台站點充電槍數已突破600槍，擁有6座單站功率超過 1MW （百萬瓦）的大型充電專用站。隨著台灣電動車市場成長，全台純電小客車已突破 13 萬輛，充電需求由早期單點補能，逐步轉向高頻使用與網絡化布局，帶動充電站投資與建置合作需求持續上升。

星舟快充推出「充電站加盟投資方案」由投資人持有充電站資產，星舟快充負責選址評估、設備建置及長期營運代管。因應不同投資需求，提供三種合作方案：「場地合作」適合擁有土地、商場或飯店等場域之業主，透過導入充電服務提升場域價值，共享營運收益；「單站投資」由投資人持有高功率 DC 快充站資產，擁有長期穩定收益；「多站組合」則透過多站配置分散單站營運波動，享有規模化布局優勢。資金規劃方面，星舟快充亦攜手金融機構提供融資服務，最低僅需 20% 自備款即可參與充電站投資。

目前星舟快充為全台充電漫遊合作品牌數最多的營運商，完成與 Porsche、Mercedes-Benz、Lexus、Toyota 及 Luxgen 等指標性車廠串接，並整合 Google Maps、Uber、AmpGO 充電地圖及全支付等跨平台導流資源；站點布局方面，全台共321座站點營運及建置中，下半年也將陸續啟用多座大型專用站，其中「新竹芎林專用站」、「台中旱溪專用站」及「高雄美術館專用站」皆進入完工階段。星舟快充持續拓展充電服務版圖，強化「充電站加盟投資方案」的規模化複製能力與長期營運價值。