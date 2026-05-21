Grab 涉「偷跑」將影響審查結果？公平會這樣說

立委王世堅21日召開記者會，質疑Grab擬收購foodpanda台灣業務案，公平會審查尚未完成，Grab卻已悄悄在App中上線台灣服務介面，批評業者「偷跑」，呼籲公平會禁止此併購案。對此，公平會回應，目前Grab第一次補件資料已送達，仍在檢視內容是否需要再補件，還沒進入正式審查階段，後續也將持續蒐集各界意見，包括媒體報導等資訊，審查時都會一併注意。

至於外界質疑Grab違規提前布局台灣市場，是否會影響併購審查結果，公平會僅表示，相關情況都會一併注意。

王世堅上午指出，Grab App中已出現台灣服務介面，底部甚至標示「你正在瀏覽台灣可用服務」，出行、外送與日用品等功能模組均已上線，形同Super App雛形已提前布局。他質疑，在公平會尚未完成審查前，Grab便提前測試或布局台灣市場，情況相當嚴重。

王世堅也點名Uber與Grab早已不是單純競爭關係，而是透過交叉持股與全球合作模式形成利益共同體。他表示，Uber當年退出東南亞市場，換取Grab高達27.5%股份，目前仍持有Grab約13.1%股權，且Uber執行長兼任Grab董事。

此外，根據Delivery Hero18日公告，Uber對Delivery Hero持股已提升至19.5%，另握有5.6%選擇權。王世堅認為，這代表Uber與Grab並非真正競爭，而是透過資本與合作關係，共同布局全球外送與交通平台市場。

他也出示民眾提供的畫面指出，新加坡Uber App已直接出現「Access Grab rides via Uber」功能，日本市場甚至可從Grab導向「橫濱 Uber」，直言「這不是合作而已，已經是平台共生」。

王世堅警告，若此案通過，台灣外送市場恐出現「假競爭、真壟斷」，未來可能造成平台高度集中、店家議價能力下降、外送員制度更加不透明，消費者則須面對外送費提高、優惠減少與選擇變少等問題。

對於外界關注此案後續進度，公平會則強調，目前仍停留在補件檢視階段，尚未正式進入實質審查程序，後續將持續蒐集各界意見審慎評估。