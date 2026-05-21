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廢鉛酸蓄電池處理廠金聯成打進半導體大廠備援電力回收鏈

聯合報／ 記者簡永祥／舊金山20日電
金聯成總經理陳俊銘表示，打進半導體大廠備援電力回收鏈。圖／金聯成提供
金聯成總經理陳俊銘表示，打進半導體大廠備援電力回收鏈。圖／金聯成提供

廢鉛酸蓄電池處理廠金聯成打進全球半導體大廠備援電力（UPS供應鏈，每兩年更換晶圓廠不斷電電池回收，初期每年處理約400公噸，公司已成為ESG企業首選合作夥伴。子公司福運鵬第4季電爐擴產後，每年可新增鉛錠0.8萬公噸，今年起營運可望逐步走揚。

金聯成母公司為全台最大廢車處理廠「銘福集團」，創辦人陳福松是回收電池處理先驅，集團具先進者門檻，獲環境部補貼資格多年。金聯成營運模式為回收廢鉛酸蓄電池，加以粉碎熔煉後，製成鉛錠售出。2025年全台處理總量約7.5萬公噸，公司市占率高達16%。

總經理陳俊銘表示，進入半導體大廠不斷電回收鏈的門檻，在於嚴格審查碳足跡與碳盤查，儘管目前占比為低個位數，但仍深具指標意義。根據國際能源署（IEA）統計，鉛酸電池在備援電力占比85%、美國新製鉛酸電池中的再生材料占比88%，因此「城市採礦」的再生鉛，是AI備援電力鏈被低估的受惠者。

金聯成過去五年財報，毛利平均逾20%，每股純益約3元。去年因斥資1.5億元，轉型為台灣第一家純氧製程冶煉鉛，可減少45%碳排、產量增18%，另購置廠房4億元準備擴張，因此去年每股虧損1.13元。今年4月單月銷貨收入約3308萬元，年增4.7%，顯示銷售端仍具韌性。陳俊銘認為營運表現將逐步恢復常軌，而且新廠房將增添明後年動能。

銘福集團旗下金聯成專攻廢鉛酸蓄電池回收，名仁資源負責鋰電池回收，兩者布局循環經濟趨勢。名仁資源、聯友金屬（7610）、天弘化學（7742）近年共組「鋰電池循環永續責任聯盟」，推出台灣第一個汰役鋰電池循環經濟生態系，達成在地化稀貴資源循環利用、零碳足跡與的目標。

鉛的高密度、低熔點，全球80%鉛消費用於鉛酸電池，為電動車、儲能關鍵材料，目前全球供需相當。金聯成不但是少數具政府補助資格，更全台僅7家合法處理廠之一，有不低的進入門檻。鉛礦產於澳洲、中國、俄羅斯，全球儲量剩21年，加上歐洲新電池法目標2027年回收比率須達90%，再生市場需求近期明顯提升。

半導體 UPS 供應鏈

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