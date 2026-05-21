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保障從業人員安全及消費權益 北市發布安全指引精進密室逃脫產業管理

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

為保障密室逃脫從業人員安全及消費者權益，北市府已完成轄內34家密室逃脫業者全面稽查，針對違規店家依法裁罰並限期改善。同時，市府推出一系列精進作為，包含強制相關消費場所投保公共意外責任險、主動將沉浸式體驗產業歸類為D1類組，率先全國訂定相關產業安全指引等，但為獲得強制執法的法源依據，也向中央提出具體建議，全面強化公共安全及消費保障。

北市府已要求沉浸式內容體驗場所業者強制投保公共意外責任險，以維護消費者及公共安全；雖然目前中央尚未針對沉浸式內容體驗產業歸組，北市府已先行將其認定為D1類組，並要求相關場所於一個月內完成建築物公共安全檢查及申報，並納入本府例行性公安聯合檢查機制。依據中央「建築物使用類組及變更使用辦法」，市府目前的先行認定尚須中央函令作為依據、才能避免爭議、授權市府執法，因此呼籲中央儘速明定全國一致的標準。

文化局今日公布全國首項「臺北市沉浸式內容體驗產業安全指引」，內容經跨局處討論、參考產業協會建議，因應沉浸式內容體驗產業的多元創意特性，歸納出公共安全、活動流程與道具、業者員工規範及消費者保護等四大面向，並訂定包含「不應有無人監看或陪同的單人作業」等具體要求，使業者能依據指引檢視場域及活動流程，維護現場從業人員工作安全，也讓消費者能在安全環境下進行體驗。

為保障消費者權益，市府已率先全國訂定「臺北市密室逃脫業者之消費資訊應揭露事項」；為獲得相關規範的法源依據及拘束力，市府已於18日函請中央，依消費者保護法第17條，訂定密室逃脫定型化契約應記載及不得記載事項，期望透過中央與地方共同合作，保障合法業者並營造良好產業發展環境。

文化局表示，已於5月20日邀集本府相關單位及沉浸式內容體驗產業協會進行會談，深入聽取產業意見與實務經驗，並建立順暢溝通管道，未來也將與協會共同建立自主管理機制，協助新興產業在臺北市健全發展。

北市 消費者 北市府

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