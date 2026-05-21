2025年離婚率2.23‰、約5.2萬對寫近三年最低 六都恢單族這縣市最多

台灣房屋統計內政部統計月報指出，2025年不僅粗出生率寫新低、僅4.62‰，結婚率同步寫新低4.47‰；而結婚的變少，離婚的也變少，去年粗離婚率為2.23‰、全國有約5.2萬對夫妻離婚，離婚率已較前一年下降0.05個千分點，為近三年來最低！

進一步觀察，2025年六都離婚對數以新北市最多，共有8,984對夫妻恢復單身；以比率來看，整體離婚率以桃園市粗離婚率2.54‰最高；離婚率最低反而是台北市1.85‰，2025年僅有約4,500對夫妻恢復單身，約為新北市的一半！

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，現代人越來越晚婚、不婚或不生，或常見為了生小孩才結婚，隨著進入婚姻的年紀較成熟，因此離婚率也趨緩。

不過張旭嵐分析，全國每年仍有約5萬對夫妻佳偶變怨偶，等於平均每天就有超過百對家庭結束婚姻關係，會面臨居住需求與資產重整，包括出售原有共有住宅、財產分配、重新規劃符合家庭人口數的居住空間，搬遷分戶。

張旭嵐指出，由於少子化和單身人口增加等社會現象，家戶人口數持續下降，小宅或套房房型仍持續成為現今社會下的主流。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，各縣市因房價所得比、通勤成本與生活支出差異不同，也會反映在婚姻與家庭穩定度上。台北市與桃園市這類年輕移居城市不同，屬於高房價、生活成本門檻高的都會區，台北市結婚率，長期位於六都末段班，進入婚姻的人口基數本身較小，離婚比例變化相對不明顯。

李家妮表示，離婚除了情感切割，更涉及婚後財產分割議題，尤其是不動產等高價值資產。若房產屬於婚後共同購置或共同負擔房貸，實務上多透過協議分割、裁判分割方式處理，包括出售房產後分配價金，或由一方買下另一方持分。

李家妮指出，同時為避免離婚不動產糾紛，若婚後共同負擔房貸，應妥善保存相關繳款紀錄與資金往來證明，以做為財產分配時的依據，確保雙方權益。