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Grab 併購 Foodpanda 偷跑 立委要求公平會禁止

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
Grab 預計以6億美元估價現金收購其旗下foodpanda（圖）台灣的外送業務，正式跨出東南亞，將台灣納入其全球第9個營運市場。記者蘇健忠／攝影
Grab 預計以6億美元估價現金收購其旗下foodpanda（圖）台灣的外送業務，正式跨出東南亞，將台灣納入其全球第9個營運市場。記者蘇健忠／攝影

針對Grab擬收購Foodpanda台灣，立委王世堅21日質疑，Grab App之中，台灣的服務介面已經悄悄上線，但公平會的審查還沒結束，顯然Grab先偷跑。他認為，Uber透過交叉持股與全球合作模式，進行「借殼式市場整合」，最終將導致台灣外送市場形成實質壟斷，呼籲公平會禁止併購。

王世堅指出，Grab的app裡面，台灣服務介面已經悄悄上線，底部自承「你正在瀏覽台灣可用服務」，出行、外送、日用品三大模組的super app雛形全部都在裡面了，但公平會的審查其實還沒結束。他強調，偷跑已經很嚴重，證據還顯示這是Grab與Uber對台灣市場進行壟斷聯合布局。

王世堅說，Grab與Uber早已不是競爭對手，而是利益共同體。Uber當年退出東南亞市場，並非競爭失敗，而是以東南亞業務交換Grab高達 27.5%股份。換言之，Uber 退出市場，本身就是合作的一部分。Uber不再親自經營，卻透過持股持續分享Grab成長利益。

王世堅表示，目前Uber持有Grab約13.1%股權，並由執行長兼任Grab董事，根據Foodpanda母公司Delivery Hero在18日發出公告，Uber對該公司持股已拉升至19.5%，同時還握有5.6%選擇權，成為該集團的重要大股東。

王世堅攤開資料，根據民眾提供之第一手影像：新加坡Uber App已直接出現「Access Grab rides via Uber」Grab App亦反向推薦Uber服務，日本市場甚至可直接從Grab導向「橫濱 Uber」。他直言，這不是合作而已，已經是平台共生。

他擔憂，若併購通過，台灣恐出現「假競爭、真壟斷」。未來可能形成，外送平台高度集中、演算法與價格權力集，店家談判能力被壓縮、外送員抽成與制度更加不透明、消費者被迫接受更高費用與更少選擇。一旦市場只剩一家平台，最後被壓榨的，永遠是小店家、外送員與消費者。

王世堅抨擊，未來民眾將最直接受害，生活成本可能全面上升。恐怕發生外送費越來越高，優惠越來越少，店家被迫接受更高抽成，外送員收入進一步被壓低，消費者最終只能被平台「綁架」。大家以為只是點外送，但背後其實是整個數位平台經濟的壟斷危機。

Grab 公平會 Uber foodpanda

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