關廠25年新營糖廠迎來大進展 傳統工業區轉型產經文創專區

關廠25年的新營糖廠將迎來轉型契機，台南市政府與台糖公司合作推動新營糖廠整體規畫都市計畫變更案，擬透過土地使用分區調整，將原本閒置多年的糖廠基地，轉型為結合產業發展與糖業文化保存的新核心區。都市計畫草案已於5月15日起公開展覽，並預計6月9日在新營市政中心南瀛堂舉辦地方說明會，蒐集地方意見。

台南市議員沈家鳳今天在議會質詢都發局長林榮川時表示，感謝市府已將該區編定為產業及糖業文化專區，但地方期待多年，希望開發速度能再加快。

都發局指出，新營糖廠自2001年停產後，原址長期受限於乙種工業區使用規範，難以引進符合現代需求的產業，導致大片土地低度利用。此次都市計畫變更，將原有乙種工業區調整為「產業文化專用區」及「糖業文化專用區」，並將具保存價值的歷史建築劃設保存區，未來可望導入文化藝術、展覽教育、創意設計等機能，讓糖業歷史空間再利用。

都發局表示，規畫期間多次與地方居民溝通，彙整意見後發現，「旅宿不足」及「交通改善」是地方最關心的議題。許多民眾反映，新營缺乏具規模的旅館住宿設施，外地遊客難以停留，影響觀光發展，因此本次規畫也納入旅館住宿使用，希望未來引進旅宿業者，串聯糖廠文化與觀光資源。

此外，針對南光中學周邊長期存在的接送壅塞問題，規畫中也新增及拓寬部分計畫道路，並增設公共設施空間，盼改善交通動線及通學安全。

沈家鳳表示，新營糖廠土地多年來開發進度有限，除涉及都市計畫變更，也牽涉台糖土地使用與歷史建築保存問題。她指出，包括立委賴惠員、林俊憲及市長參選人陳亭妃等人都相當關心該區未來發展，希望市府積極與台糖協調，加速推動。

她也提到，新營長期缺乏旅宿機能，而計畫中已編定宿舍區，盼能採分期方式推動，不要再「雷聲大、雨點小」。她認為，若能結合糖鐵五分車及歷史建築群，未來有機會發展成新營重要觀光亮點。