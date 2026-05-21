快訊

MLB／「二刀流」回歸包辦勝利打點+勝投 大谷敲本季第8轟、奪第4勝

鏡頭君立大功！翡翠水庫拍到麝香貓白天出沒 網驚喜：留友看台灣國寶

狄鶯淚問中研院為何不吸收孫安佐？ 廖俊智：我們不做軍火研究

聽新聞
0:00 / 0:00

中工股東會／新任董事長人選 寶佳集團鄭斯聰呼聲最高

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
中工股東會主席由審計委員會召集人暨獨董葛樹人21日在會後表示，對於公司治理、內稽內控，未來房地產事業、公共工程事業，寶佳集團都有提出建議，而且建議都不錯，中工對於好的建議都會給予尊重。記者陳美玲／攝影
中工股東會主席由審計委員會召集人暨獨董葛樹人21日在會後表示，對於公司治理、內稽內控，未來房地產事業、公共工程事業，寶佳集團都有提出建議，而且建議都不錯，中工對於好的建議都會給予尊重。記者陳美玲／攝影

中工（2515）股東會主席由審計委員會召集人暨獨董葛樹人21日在會後表示，對於公司治理、內稽內控，未來房地產事業、公共工程事業，寶佳集團都有提出建議，而且建議都不錯，中工對於好的建議都會給予尊重。

葛樹人指出，寶佳集團對公司的建議，中工都會提交這次改選後的新董事會讓董事參酌，讓股東的意見非常順利表達，因此會建請新董事會參酌這些意見。

對於中工新任董事長人選，葛樹人指出，目前以股東會中董事得票最高的華建董事長暨華票董事鄭斯聰呼聲最高，但總經理尚未確定人選，要新董事會成員開會後共同決定後公布。

中工21日股東會改選七席董事，包括四席董事、三席獨董，最後市場派寶佳集團拿下四席董事，其中一般董事為華建董事長暨華票董事鄭斯聰、源通投資代表人顏明宏，以及具備會計專長的獨董陳世洋，以及法律專長的獨董林鴻達；而寶佳力推的鉅業國際法律事務所律師暨寶晶能源獨董、立榮航空董事林文鵬，未能進董事會。

至於中工公司派則拿下三席，包括常理股份代表人陳昭龍、泛宇實業代表人黃翔龍，以及一席獨董、前高等法院法官暨法治會計專家紀凱峰。

中工21日股東會承認去年年報，會中並通過盈餘轉增資配股0.5元；中工去年營收達207.18億元，較去年同期238.46億元減少13.11%，毛利率達7.64%、優於去年同期6.52%，營業利益9.5億元，較去年同期9.52億元微減0.21%，稅後純益達6.35億元、較去年同期7.17億元減少11.43%，每股純益0.4元、低於去年同期0.45元。

中工 華建

延伸閱讀

中工股東會／變天！市場派寶佳集團拿下四席董事

經營權爭奪大結局！寶佳取得過半席次 正式入主中工

中工經營權戰今攤牌 寶佳可望取得過半席次

中工股東會 獨立董事葛樹人主持

相關新聞

經營權爭奪大結局！寶佳取得過半席次 正式入主中工

中工經營權之爭大結局，寶佳集團正式入主取得主導權，今日全面改選結果，寶佳陣營取得董事會過半席次，威京陣營則保有部分席次，雙方形成寶佳主導、威京參與的共治格局。

徐國安談徐旭東近況：健康越來越好、常到辦公室

裕民（2606）副董事長徐國安表示，父親的健康狀況已經越來越好，常常出現在辦公室裡面，父親對他當然有期許，正在努力完成當中。

中工經營權戰今攤牌 寶佳可望取得過半席次

中工今（21）日召開股東會全面改選董事席次，延燒多時的中工、寶佳經營權之爭進入最後攤牌。因為董事長周志明日前請辭，股東會由中工獨立董事葛樹人擔任主席，獨立董事劉燈城、律師田振慶，以及執行副總經理楊美媛等人參與。由於本次董事改選攸關中工經營權歸屬，現場程序與選舉結果備受市場關注。

去年5.2萬對離婚！這縣市恢單最多 專家斷言房市1趨勢

根據內政部統計月報，去年國人粗離婚率為2.23‰，離婚率較前一年下降0.05個千分點，為近3年來最低，不過，全台有約5.2萬對夫妻離婚「恢單」。

裕民股東會／由徐旭東獨子徐國安主持 13艘新船明年起交付

裕民（2606）航運21日舉行股東會，由副董事長徐國安主持。他表示，裕民航運在2025年全球經濟高度不確定的環境中穩健前行，營運繳出亮眼成績單；展望2026年，面對全球市場劇烈變動，全球貿易保護主義升溫與地緣政治衝突，散裝航運市場挑戰未減，裕民有信心逆風向前，力拚營運繳出好成績。

中工股東會／新任董事長人選 寶佳集團鄭斯聰呼聲最高

中工（2515）股東會主席由審計委員會召集人暨獨董葛樹人21日在會後表示，對於公司治理、內稽內控，未來房地產事業、公共工程事業，寶佳集團都有提出建議，而且建議都不錯，中工對於好的建議都會給予尊重。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。