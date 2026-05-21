中工股東會／新任董事長人選 寶佳集團鄭斯聰呼聲最高

中工（2515）股東會主席由審計委員會召集人暨獨董葛樹人21日在會後表示，對於公司治理、內稽內控，未來房地產事業、公共工程事業，寶佳集團都有提出建議，而且建議都不錯，中工對於好的建議都會給予尊重。

葛樹人指出，寶佳集團對公司的建議，中工都會提交這次改選後的新董事會讓董事參酌，讓股東的意見非常順利表達，因此會建請新董事會參酌這些意見。

對於中工新任董事長人選，葛樹人指出，目前以股東會中董事得票最高的華建董事長暨華票董事鄭斯聰呼聲最高，但總經理尚未確定人選，要新董事會成員開會後共同決定後公布。

中工21日股東會改選七席董事，包括四席董事、三席獨董，最後市場派寶佳集團拿下四席董事，其中一般董事為華建董事長暨華票董事鄭斯聰、源通投資代表人顏明宏，以及具備會計專長的獨董陳世洋，以及法律專長的獨董林鴻達；而寶佳力推的鉅業國際法律事務所律師暨寶晶能源獨董、立榮航空董事林文鵬，未能進董事會。

至於中工公司派則拿下三席，包括常理股份代表人陳昭龍、泛宇實業代表人黃翔龍，以及一席獨董、前高等法院法官暨法治會計專家紀凱峰。

中工21日股東會承認去年年報，會中並通過盈餘轉增資配股0.5元；中工去年營收達207.18億元，較去年同期238.46億元減少13.11%，毛利率達7.64%、優於去年同期6.52%，營業利益9.5億元，較去年同期9.52億元微減0.21%，稅後純益達6.35億元、較去年同期7.17億元減少11.43%，每股純益0.4元、低於去年同期0.45元。