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台中4大產業園區最新地主民調曝光 這區同意率破8成卻藏隱憂

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市經發局召開大里夏田地方說明會。圖／台中市經發局提供
台中市經發局召開大里夏田地方說明會。圖／台中市經發局提供

台中市政府為解決產業缺地問題，全力推動產業園區開發。經發局今公布最新大里夏田、大里塗城、烏日溪南和擴大神岡等4大產業園區地主民調結果，其中大里夏田地主人數多，回收僅26%；擴大神岡雖有81%地主表態支持，但問卷回收率僅14%，顯示開發仍有長路要走。

經發局強調，台中市為台灣重要製造業重鎮，因應產業設廠及擴廠需求，市府依循國土計畫原則，持續推動太平、潭子聚興、大里夏田、大里塗城及烏日溪南等產業園區，合計規畫及開發面積逾600公頃。市府將持續透過民眾參與、地方溝通及意見整合，朝地方發展與產業需求雙贏方向穩健推進。

經發局說明，由於產業園區土地逾9成為私有地，傳統政府全數價購模式已難行，因此，市府同步調查地主意願，並參照地政局建議及烏日九德區段徵收經驗，設定問卷回收率6成、同意比率7成為目標。

經發局統計地主意願調查結果發現，大里夏田因地主逾1800人，經發局去年3月通知逾地主召開說明會，近800人到場參與，並逐戶拜訪及鄰里系統加強宣導溝，回收率26%、同意比率約56%；大里塗城因地主結構較單純，回收率約75%已達標、同意比率約53%，同意比率仍待持續溝通。

經發局說明，烏日溪南因開發型態意見分歧，反對比例較高，回收率約39%、同意比率約44%為四區最低；擴大神岡涉及活動斷層環境敏感地區議題，回收率約14%、同意比率約81%，後續將再透過地方說明與實地走訪，協助民眾了解開發利弊。

台中市經發局派員大里夏田實地訪查。圖／台中市經發局提供
台中市經發局派員大里夏田實地訪查。圖／台中市經發局提供

台中市經發局召開大里夏田地方說明會。圖／台中市經發局提供
台中市經發局召開大里夏田地方說明會。圖／台中市經發局提供

台中市經發局派員大里塗城訪查。圖／台中市經發局提供
台中市經發局派員大里塗城訪查。圖／台中市經發局提供

台中市經發局派員烏日溪南訪查。圖／台中市經發局提供
台中市經發局派員烏日溪南訪查。圖／台中市經發局提供

台中 民調 台中市

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