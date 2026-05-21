雙北低總預售占比不到5%！價格持續走高 專家：棄房買股不意外

住展雜誌彙整2024至2026年迄今雙北住宅類預售案，截至5月實價揭露各年度推出的最低總價資訊，台北市分別為北投區復興崗一帶的「洰賦」、大同區延三夜市地帶的「伊寧橋寓」、萬華區西門町的「西門翫」，總價是1,020萬元、860萬元、1,565萬元，新北市則都坐落淡水區紅樹林生活圈，各為「石上青」、「員邦徊」、「忠順景舞極」，最低總價紀錄是595萬元、675萬元、868萬元。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，在房價未隨買氣不佳弱化下，能見低總案各有非核心位置、小宅與低樓層屋況等因素，此次統計正顯示大多有套房型產品，也不乏為蛋白行政區，尤其台北市在2025年公開的「伊寧橋寓」僅8.8坪，讓總價能壓低在首都新案罕見的千萬元以下；新北市外圍區淡水區更在這三年都有建商推出全市最低總價新案。

如今亮相新案不多，現況最低價案除了仍因小坪數而有低總表現，又可發現低總水位也走揚，今年眼下台北市新推案最低總價的1,565萬元，比前兩年高出數百萬元，若以最優惠的新青安方案至高貸得千萬元來說，自行也要負擔565萬元的自備款，而新北市最低門檻亦連年提升，除了低總小宅案熱門遂拉抬價格外，若像台北市區的最低總案所在機能強勢的北萬華，價碼相對偏高，卻有其市場認知度，低價因此低不到哪去。

再觀察實價登錄雙北預售新案大樓產品交易總價分布，目前台北市集中在2,000-4,000萬元，新北市是1,000-3,000萬元，要出現超低價位如台北市在1,500萬元以內，占比僅4%，新北市要低於千萬元還只有2%，也就表示，多數雙北房產都是低標一兩千萬元起跳，貸款又難，前景也不明朗，整體房市出現受棄房買股的窘境顯然不意外。

陳炳辰指出，雖然陸續有建商調整價格的消息，但低總小宅銷況穩定，將仍維持一定價碼，以置產客群為主的市場也令其保有支撐性，而今年在台北市文山區與新北市三峽區、淡水區尚會見到這類價新案問世，價格優勢下，有意之買方得看準時機。