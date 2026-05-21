嘉南藥大表揚優良房東與警消地政 提醒租屋陷阱租屋安全

嘉南藥理大學因應近來頻傳假看房真詐騙、租金補貼糾紛及老舊電器火警等租屋亂象，昨舉辦「房東座談暨優良房東表揚大會」，邀校外賃居房東與租屋學生代表參與，提醒大家拒絕租屋陷阱。

副校長林怡君代表頒發感謝狀給長期支持與照顧嘉藥學生的「優良房東」，感謝他們配合學校推動校外安全訪視與優質租屋平台，不僅提供學生安全舒適的居住環境，更成為守護學生權益最堅實的後盾。

校方表示，另結合台南市政府地政局、消防局文賢消防分隊及文賢派出所等單位合作建構校外租屋安全防護網，強化學生校外賃居安全，打造讓家長安心、學生放心的優質校園生活圈。

座談會針對時事痛點，地政局解說最新租賃契約法規與租補權益，協助房東釐清權益並避免糾紛；文賢消防分隊結合火警案例，宣導住宅警器設置與用電安全；文賢派出所則針對層出不窮的「先匯保留金」等新型假租屋詐騙分享防詐祕訣，強化房東與學生的防範意識。

林怡君表示，校方長期重視學生校外租屋安全，除校外賃居訪視與關懷機制，也建立優良房東租屋資訊供學生參考，希望學校、房東與政府單位三方合作，共同營造安全、友善且充滿關懷的賃居環境，讓每位離家求學的嘉藥學子都能安心生活、專心學習。

嘉南藥大表揚優良房東，與警消地政提醒租屋陷阱租屋安全。圖／校方提供

嘉南藥大表揚優良房東，與警消地政提醒租屋陷阱租屋安全。圖／校方提供