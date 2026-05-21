快訊

MLB／「二刀流」回歸包辦勝利打點+勝投 大谷敲本季第8轟、奪第4勝

鏡頭君立大功！翡翠水庫拍到麝香貓白天出沒 網驚喜：留友看台灣國寶

狄鶯淚問中研院為何不吸收孫安佐？ 廖俊智：我們不做軍火研究

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉南藥大表揚優良房東與警消地政 提醒租屋陷阱租屋安全

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
嘉南藥大表揚優良房東，與警消地政提醒租屋陷阱租屋安全。圖／校方提供
嘉南藥大表揚優良房東，與警消地政提醒租屋陷阱租屋安全。圖／校方提供

嘉南藥理大學因應近來頻傳假看房真詐騙、租金補貼糾紛及老舊電器火警等租屋亂象，昨舉辦「房東座談暨優良房東表揚大會」，邀校外賃居房東與租屋學生代表參與，提醒大家拒絕租屋陷阱。

副校長林怡君代表頒發感謝狀給長期支持與照顧嘉藥學生的「優良房東」，感謝他們配合學校推動校外安全訪視與優質租屋平台，不僅提供學生安全舒適的居住環境，更成為守護學生權益最堅實的後盾。

校方表示，另結合台南市政府地政局、消防局文賢消防分隊及文賢派出所等單位合作建構校外租屋安全防護網，強化學生校外賃居安全，打造讓家長安心、學生放心的優質校園生活圈。

座談會針對時事痛點，地政局解說最新租賃契約法規與租補權益，協助房東釐清權益並避免糾紛；文賢消防分隊結合火警案例，宣導住宅警器設置與用電安全；文賢派出所則針對層出不窮的「先匯保留金」等新型假租屋詐騙分享防詐祕訣，強化房東與學生的防範意識。

林怡君表示，校方長期重視學生校外租屋安全，除校外賃居訪視與關懷機制，也建立優良房東租屋資訊供學生參考，希望學校、房東與政府單位三方合作，共同營造安全、友善且充滿關懷的賃居環境，讓每位離家求學的嘉藥學子都能安心生活、專心學習。

嘉南藥大表揚優良房東，與警消地政提醒租屋陷阱租屋安全。圖／校方提供
嘉南藥大表揚優良房東，與警消地政提醒租屋陷阱租屋安全。圖／校方提供

嘉南藥大表揚優良房東，與警消地政提醒租屋陷阱租屋安全。圖／校方提供
嘉南藥大表揚優良房東，與警消地政提醒租屋陷阱租屋安全。圖／校方提供

嘉南藥大表揚優良房東，與警消地政提醒租屋陷阱租屋安全。圖／校方提供
嘉南藥大表揚優良房東，與警消地政提醒租屋陷阱租屋安全。圖／校方提供

房東 租屋 詐騙

延伸閱讀

北科大研究生之死 學生會發聲：促推動3機制 盼有效預防悲劇

南部首座「幼老共學南區人才培育中心」今嘉南藥大揭牌

研究生不幸墜樓事故驚動北科大 校方：暫停教授教學和指導權

教育部長鄭英耀訪視嘉義市校園 王美惠爭取逾千萬改善經費

相關新聞

經營權爭奪大結局！寶佳取得過半席次 正式入主中工

中工經營權之爭大結局，寶佳集團正式入主取得主導權，今日全面改選結果，寶佳陣營取得董事會過半席次，威京陣營則保有部分席次，雙方形成寶佳主導、威京參與的共治格局。

徐國安談徐旭東近況：健康越來越好、常到辦公室

裕民（2606）副董事長徐國安表示，父親的健康狀況已經越來越好，常常出現在辦公室裡面，父親對他當然有期許，正在努力完成當中。

中工經營權戰今攤牌 寶佳可望取得過半席次

中工今（21）日召開股東會全面改選董事席次，延燒多時的中工、寶佳經營權之爭進入最後攤牌。因為董事長周志明日前請辭，股東會由中工獨立董事葛樹人擔任主席，獨立董事劉燈城、律師田振慶，以及執行副總經理楊美媛等人參與。由於本次董事改選攸關中工經營權歸屬，現場程序與選舉結果備受市場關注。

去年5.2萬對離婚！這縣市恢單最多 專家斷言房市1趨勢

根據內政部統計月報，去年國人粗離婚率為2.23‰，離婚率較前一年下降0.05個千分點，為近3年來最低，不過，全台有約5.2萬對夫妻離婚「恢單」。

裕民股東會／由徐旭東獨子徐國安主持 13艘新船明年起交付

裕民（2606）航運21日舉行股東會，由副董事長徐國安主持。他表示，裕民航運在2025年全球經濟高度不確定的環境中穩健前行，營運繳出亮眼成績單；展望2026年，面對全球市場劇烈變動，全球貿易保護主義升溫與地緣政治衝突，散裝航運市場挑戰未減，裕民有信心逆風向前，力拚營運繳出好成績。

中工股東會／新任董事長人選 寶佳集團鄭斯聰呼聲最高

中工（2515）股東會主席由審計委員會召集人暨獨董葛樹人21日在會後表示，對於公司治理、內稽內控，未來房地產事業、公共工程事業，寶佳集團都有提出建議，而且建議都不錯，中工對於好的建議都會給予尊重。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。