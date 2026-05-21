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侯友宜任內最後一次出訪 6月下旬帶廠商赴美芝加哥參展

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜透露，6月底將帶領新北廠商赴美招商。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜透露，6月底將帶領新北廠商赴美招商。記者葉德正／攝影

新北市長侯友宜任內最後一次出訪行程曝光。侯友宜今天在議會總質詢答詢時表示，預計將於6月下旬、議會總質詢結束後，帶領新北20間廠商赴美國芝加哥參加「2026自動化技術展」。經發局長盛筱蓉表示，會場有設置「新北館」，是全台唯一由城市設置的展場。

今天新北市議會由民進黨團總質詢，由新潮流議員張錦豪、戴瑋姍、顏蔚慈、林秉宥、蘇錦雄聯合質詢。

林秉宥、顏蔚慈關心新北無人機產業議題，呼籲新北市長侯友宜帶領新北在地產業走出國。侯表示，預計6月底號帶領新北廠商到芝加哥參展。

經發局長盛筱蓉補充，這次參加的是2026年自動化技術展，展期在6月22日至25日，預計有20家廠新北商一同前往，並將設立「新北館」參展。

顏蔚慈說，侯友宜任期最後一年，不希望市長出國考察被外界質疑是「畢業旅行」。

侯友宜強調，這次不是考察，是把產業帶出去參展，目標與方向都非常明確，希望協助企業招商、拓展商機，原本今年有中東行，因戰爭因素未能成行，許多廠商希望這次芝加哥展能夠協助他們。

顏蔚慈追問這是任內最後一次出訪嗎？侯友宜說「是最後一個」，7、8月是防汛關鍵期，加上學校開學銜接階段，自己過去從未在這段時間安排出訪，「七、八月我不敢走」。

侯友宜也說，之後還有最後兩個多月任期，要把市政最後一哩路跑完，希望拿出百米衝刺精神。

顏蔚慈進一步追問，不出訪是否因為下半年選戰要運籌帷幄？侯友宜則回應，這不是重點。

顏蔚慈說，希望這次出國能夠把招商成績帶回來，不要給人出國「黑皮」的感覺。侯強調，出國那麼多次，沒有不是為工作而去的。

張錦豪質詢也談到，新北市出身的副市長，都有能力承擔更大責任，包括侯友宜、李四川，以及現任副市長劉和然也可以去彰化選縣長。

侯友宜笑回，「你要給他鼓勵啊」，並提到另一位副市長朱惕之，「你也可以給我們朱副市長鼓勵，他無動於衷啊」。對於劉和然是否有意參選彰化，侯則表示，劉講過的話都算話，沒有起心動念要去彰化，而是在新北把工作做好，尊重他。

新北市經發局指出，北美最大自動化與機器人展覽「AUTOMATE 2026」6月22日至25日在美國芝加哥McCormick Place舉行。侯友宜市長將親率20家智慧製造、工業AI、自動化設備及關鍵零組件企業組團參展，設置「新北館」，正式宣告新北製造進軍北美市場。

經發局說，AUTOMATE為北美最具指標性的自動化與機器人展覽，匯聚全球頂尖技術供應商、系統整合商與製造業決策者，是台灣企業接軌北美產業生態的重要平台。

侯友宜 芝加哥 戴瑋姍

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