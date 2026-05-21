鶯歌建案開5字頭、3個月賣百戶 范秉豐揭熱銷關鍵

全民瘋台股，房市持續低迷，不過仍有個案表現亮眼。京懋建設在鶯歌鳳鳴重畫區推出的「京懋明日和」，雖然要價5字頭，但業者表示，短短三個月，已售出100多戶，目前實價揭露已44筆，成交均價達每坪51萬元。

京懋建設20日舉行「京懋明日和」記者會，執行長范秉豐表示，除了三鶯線通車倒數帶來看屋人潮，京懋建設以客戶自住出發，無論基地選擇、產品規畫都力求滿足自住客需求，是整體市況不銷，京懋建案仍能熱銷關鍵。

范秉豐表示，京懋從民國100年推出第1案，至今已銷售13案、接近10萬坪，長期以來京懋都做中大型規模基地，原因有三，一來中大型基地能夠規畫氣派客廳，較多元的公設，提供住戶較好的生活品質。

二來，基地大，能拉開棟距，讓住家有較好的視野景觀，且能做出較佳的通風採光。

第三，中大型基地，樓地板面積多，社區能有較多管理費收入，能持續維護設備，能讓社區保有高生活品質。

他表示，過去京懋興建的社區，都有一定基地規模，「京懋明日和」也不例外，基地近二千坪，雖然規畫25~40坪中小坪數產品，但因基地大，能營造磅礡建築氣勢，有良好棟距視野、氣派門廳、多元公設。

范秉豐表示，京懋長期著墨自住產品，在產品規畫上也能貼合重視生活品味的新世代高端客層。

個案放大客餐空間搭配開放式廚房設計，透過中島長桌串聯生活場景，白天居家辦公、晚上陪孩子溫習課業，假日則化身為親友聚會吧台，猶如高端酒店Lounge，成為多元生活舞台。

而開放式廚房，也讓公領域動線更方正流暢，使烹飪不再是孤單家務，轉變為家庭的互動核心。

建築規劃也承襲京懋豪宅血統，全區4棟地上14層，創造約500坪綠意花園，營造比飯店更飯店的精品生活。

另外，有別於時下建商，京懋主動提供完整售後服務，包含自主驗屋、制定裝潢規範、代管期提供公設課程體驗與主動式屋況健檢。

范秉豐指出，目前鳳鳴重劃區成交均價多在每坪46萬至48萬元，京懋明日和雖要價5字頭，但個案基地條件佳，下樓有寶雅、150米有星巴克，步行約350米可達捷運鶯桃福德站，仍獲鶯歌在地客、二高沿線通勤族青睞。

他表示，這一個月來，確實發現有些人在股市獲利了結出場買不動產，不過，他認為，房市不會全面回溫，自住買盤仍是主力，建案銷售表現仍視個案條件而定。