快訊

MLB／「二刀流」回歸包辦勝利打點+勝投 大谷敲本季第8轟、奪第4勝

鏡頭君立大功！翡翠水庫拍到麝香貓白天出沒 網驚喜：留友看台灣國寶

狄鶯淚問中研院為何不吸收孫安佐？ 廖俊智：我們不做軍火研究

聽新聞
0:00 / 0:00

鶯歌建案開5字頭、3個月賣百戶 范秉豐揭熱銷關鍵

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
京懋建設執行長范秉豐。記者游智文／攝影
京懋建設執行長范秉豐。記者游智文／攝影

全民瘋台股，房市持續低迷，不過仍有個案表現亮眼。京懋建設在鶯歌鳳鳴重畫區推出的「京懋明日和」，雖然要價5字頭，但業者表示，短短三個月，已售出100多戶，目前實價揭露已44筆，成交均價達每坪51萬元。

京懋建設20日舉行「京懋明日和」記者會，執行長范秉豐表示，除了三鶯線通車倒數帶來看屋人潮，京懋建設以客戶自住出發，無論基地選擇、產品規畫都力求滿足自住客需求，是整體市況不銷，京懋建案仍能熱銷關鍵。

范秉豐表示，京懋從民國100年推出第1案，至今已銷售13案、接近10萬坪，長期以來京懋都做中大型規模基地，原因有三，一來中大型基地能夠規畫氣派客廳，較多元的公設，提供住戶較好的生活品質。

二來，基地大，能拉開棟距，讓住家有較好的視野景觀，且能做出較佳的通風採光。

第三，中大型基地，樓地板面積多，社區能有較多管理費收入，能持續維護設備，能讓社區保有高生活品質。

他表示，過去京懋興建的社區，都有一定基地規模，「京懋明日和」也不例外，基地近二千坪，雖然規畫25~40坪中小坪數產品，但因基地大，能營造磅礡建築氣勢，有良好棟距視野、氣派門廳、多元公設。

范秉豐表示，京懋長期著墨自住產品，在產品規畫上也能貼合重視生活品味的新世代高端客層。

個案放大客餐空間搭配開放式廚房設計，透過中島長桌串聯生活場景，白天居家辦公、晚上陪孩子溫習課業，假日則化身為親友聚會吧台，猶如高端酒店Lounge，成為多元生活舞台。

而開放式廚房，也讓公領域動線更方正流暢，使烹飪不再是孤單家務，轉變為家庭的互動核心。

建築規劃也承襲京懋豪宅血統，全區4棟地上14層，創造約500坪綠意花園，營造比飯店更飯店的精品生活。

另外，有別於時下建商，京懋主動提供完整售後服務，包含自主驗屋、制定裝潢規範、代管期提供公設課程體驗與主動式屋況健檢。

范秉豐指出，目前鳳鳴重劃區成交均價多在每坪46萬至48萬元，京懋明日和雖要價5字頭，但個案基地條件佳，下樓有寶雅、150米有星巴克，步行約350米可達捷運鶯桃福德站，仍獲鶯歌在地客、二高沿線通勤族青睞。

他表示，這一個月來，確實發現有些人在股市獲利了結出場買不動產，不過，他認為，房市不會全面回溫，自住買盤仍是主力，建案銷售表現仍視個案條件而定。

鶯歌 建案

延伸閱讀

熱錢轉戰股市？台中520推案量腰斬20年新低 蛋黃區新案「8折」搶市

精晨建設南屯推案「公益築路」 為公私協力寫下新典範

北士科與捷運紅線價值外溢　「北市工作、竹圍生活」已是大勢所趨

首季全國預售屋解約量宜蘭縣排第五、超過雙北 登六都外解約最多縣市

相關新聞

經營權爭奪大結局！寶佳取得過半席次 正式入主中工

中工經營權之爭大結局，寶佳集團正式入主取得主導權，今日全面改選結果，寶佳陣營取得董事會過半席次，威京陣營則保有部分席次，雙方形成寶佳主導、威京參與的共治格局。

徐國安談徐旭東近況：健康越來越好、常到辦公室

裕民（2606）副董事長徐國安表示，父親的健康狀況已經越來越好，常常出現在辦公室裡面，父親對他當然有期許，正在努力完成當中。

中工經營權戰今攤牌 寶佳可望取得過半席次

中工今（21）日召開股東會全面改選董事席次，延燒多時的中工、寶佳經營權之爭進入最後攤牌。因為董事長周志明日前請辭，股東會由中工獨立董事葛樹人擔任主席，獨立董事劉燈城、律師田振慶，以及執行副總經理楊美媛等人參與。由於本次董事改選攸關中工經營權歸屬，現場程序與選舉結果備受市場關注。

去年5.2萬對離婚！這縣市恢單最多 專家斷言房市1趨勢

根據內政部統計月報，去年國人粗離婚率為2.23‰，離婚率較前一年下降0.05個千分點，為近3年來最低，不過，全台有約5.2萬對夫妻離婚「恢單」。

裕民股東會／由徐旭東獨子徐國安主持 13艘新船明年起交付

裕民（2606）航運21日舉行股東會，由副董事長徐國安主持。他表示，裕民航運在2025年全球經濟高度不確定的環境中穩健前行，營運繳出亮眼成績單；展望2026年，面對全球市場劇烈變動，全球貿易保護主義升溫與地緣政治衝突，散裝航運市場挑戰未減，裕民有信心逆風向前，力拚營運繳出好成績。

中工股東會／新任董事長人選 寶佳集團鄭斯聰呼聲最高

中工（2515）股東會主席由審計委員會召集人暨獨董葛樹人21日在會後表示，對於公司治理、內稽內控，未來房地產事業、公共工程事業，寶佳集團都有提出建議，而且建議都不錯，中工對於好的建議都會給予尊重。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。