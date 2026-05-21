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中工股東會／變天！市場派寶佳集團拿下四席董事
中工（2515）21日舉行股東會，由於19日董事長周志明因個人因素請辭董座一職，今日中工股東會主席由審計委員會召集人暨獨董葛樹人擔任，會中幾位小股東連番發言，質疑中工公司治理。中工10點50分左右股價約13.2元、上漲0.6元。
中工21日股東會改選七席董事，包括四席董事、三席獨董，最後市場派寶佳集團拿下四席董事，其中一般董事為華建董事長暨華票董事鄭斯聰、源通投資代表人顏明宏，以及具備會計專長的獨董陳世洋，以及法律專長的獨董林鴻達；而寶佳力推的鉅業國際法律事務所律師暨寶晶能源獨董、立榮航空董事林文鵬，未能進董事會。
至於中工公司派則拿下三席，包括常理股份代表人陳昭龍、泛宇實業代表人黃翔龍，以及一席獨董、前高等法院法官暨法治會計專家紀凱峰。
中工21日股東會承認去年年報，會中並通過盈餘轉增資配股0.5元；中工去年營收達207.18億元，較去年同期238.46億元減少13.11%，毛利率達7.64%、優於去年同期6.52%，營業利益9.5億元，較去年同期9.52億元微減0.21%，稅後純益達6.35億元、較去年同期7.17億元減少11.43%，每股純益0.4元、低於去年同期0.45元。
中工首季營收達69.98億元，較去年同期51.59億元，毛利率達8.72%、優於去年同期6.04%，營業利益3.46億元，較去年同期2.05億元，稅後純益達2.56億元、較去年同期1.27億元成長，每股純益0.16元、優於去年同期0.08元。
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