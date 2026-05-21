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經營權爭奪大結局！寶佳取得過半席次 正式入主中工

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
中工經營權之爭大結局，寶佳集團正式入主取得主導權，威京時代暫告結束。圖為威京集團主席沈慶京。圖／本報系資料照片
中工經營權之爭大結局，寶佳集團正式入主取得主導權，威京時代暫告結束。圖為威京集團主席沈慶京。圖／本報系資料照片

中工經營權之爭大結局，寶佳集團正式入主取得主導權，今日全面改選結果，寶佳陣營取得董事會過半席次，威京陣營則保有部分席次，雙方形成寶佳主導、威京參與的共治格局

最後當選董事名單為堡新投資代表人鄭斯聰、源通投資代表人顏明宏（寶佳陣營），以及常理股份代表人陳昭龍、泛宇實業代表人黃翔龍（威京陣營）；獨立董事共三席，分別為具備會計專長的陳世洋、法律專長的林鴻達（寶佳陣營），以及前高等法院法官暨法治會計專家紀凱峰（威京陣營）。

一共七席改選董事中，寶佳取得四席，威京則佔三席。中工今日股東會由獨立董事葛樹人擔任主席，經歷一個早上的股東發言等，最終選出董事名單，過程平和順利。

預計在下午就會召開董事會選舉新任董事長。至於員工方面，據悉並沒有因為經營層的易主而感到憂心。

由於威京集團主席沈慶京之前透過臉書表示，早在股東會委託書尚未寄出前，就已決定同意和解，將中工經營權和平移轉給寶佳，並強調這不是退縮，而是希望中工改革。也因此一般預期今日股東會不會有太大衝突。

中工經營權之爭自去年底升溫，寶佳透過旗下投資公司持續加碼中工股權，並宣示以併購作為取得股份目的，引發公司派高度戒備。雙方隔空交火，包括法律戰、徵求委託書等各自出招，之後圍繞董事提名、股東會名單及法院假處分等議題多次交鋒。

市場人士指出，隨著董事改選完成，中工經營權之爭可望暫告一段落，但寶佳入主後的真正考驗才剛開始。後續董事長、總經理人事布局，以及工程本業與土地資產活化策略，將成為市場觀察焦點。

財務與營運表現方面，面對大宗原物料價格波動的挑戰，中工仍維持穩健的營運體質。為因應手中涵蓋土城雲宇宙、鳴森苑、南港案及板福案等大型開發案持續投入的大量資金需求，本次股東會決議配發股票股利0.501元，以強化公司長期財務規劃與營運韌性。

中工 經營權 格局

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