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徐國安談徐旭東近況：健康越來越好、常到辦公室

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
裕民副董事長徐國安（右）表示，父親的健康狀況已經越來越好。記者黃淑惠／攝影
裕民副董事長徐國安（右）表示，父親的健康狀況已經越來越好。記者黃淑惠／攝影

裕民（2606）副董事長徐國安表示，父親的健康狀況已經越來越好，常常出現在辦公室裡面，父親對他當然有期許，正在努力完成當中。

徐國安幽默的表示，有哪一個父親沒有給兒子壓力？

「父親健康已好轉，也常常會出現在辦公室的裡面；跟父親就會有很多的互動。 

疫情期間董事長徐旭東就常常透過視訊會議跟大家開會，所以並沒有因為生病影響日常營運問題。 

集團也常常會看到他出在辦公室裡面，那當然，因為我並不知道他所有的這個行程，但是身體很健康了，很謝謝大家的關心。

遠東集團的經營團隊實力堅強， 大家不用擔心接班的問題， 因為一直以來都會根據公司治理程序再進行一些安排規劃。」

徐旭東 疫情 努力

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