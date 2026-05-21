快訊

MLB／「二刀流」回歸包辦勝利打點+勝投 大谷敲本季第8轟、奪第4勝

鏡頭君立大功！翡翠水庫拍到麝香貓白天出沒 網驚喜：留友看台灣國寶

狄鶯淚問中研院為何不吸收孫安佐？ 廖俊智：我們不做軍火研究

聽新聞
0:00 / 0:00

攜手青年及業界共創永續解方 環境部推動「企業 ESG 人才培育計畫」

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

環境部今年度以「企業×青年×永續行動」為核心理念，並以「企業實習」作為先驅合作計畫，期盼攜手國內有志推動綠色轉型之企業，透過實習機制導入對於環境永續議題有興趣的青年戰力，用環境教育的力量轉化為企業ESG的成長動能，以及將淨零轉型、資源循環零廢棄等關鍵議題轉化為具體可執行的企業專案，共創新的環境治理行動，企業申請報名自即日起至今年6月10日止，青年實習生報名則將於今年6月15日啟動。

為回應全球淨零轉型與ESG發展趨勢，環境部今年特別推出「115年企業ESG人才培育計畫」，希望能協助青年永續人才與產業前線銜接。培育淨零綠領人才是近年來環境部的重點工作之一，除了陸續推出的專業課程，本計畫更著重讓青年夥伴提早進入企業實習，藉以瞭解自身職涯方向、自我技能培養，累積人脈及經驗等；另一方面，也希望讓企業在面對全球永續揭露標準（如：GRI、TNFD）等的挑戰下，能透過本計畫提前布局預聘具備ESG素養的未來新血，並透過青年實習生的參與，累積實務綠色轉型案例，進而強化企業內外部的永續作為。

環境部表示，建議本計畫的企業可依需求提出職缺，如：ESG資料整理、碳盤查數據協助、相關環境議題研究及實作、環境教育活動執行或永續溝通內容製作等。實習期間須包含今年9月至10月，至少為期2個月，具體時數與排班可由企業與實習生雙方議定。而為了減輕企業端的培訓負擔並確保實習品質，環境部也規劃了全方位支持與輔導配套措施，包括青年之招募媒合、職場素養培訓，以及實習期間的專業輔導訪視等。

職涯 環境部 青年

延伸閱讀

基隆市府串聯企業實習補助、薪資加碼 「雙軌制」青年留才

畢業即就業 崑山、吳鳳科大31「企業培訓雙軌生」今畢業

ESG最前線／IFRS S1/S2試編年 財報與永續合流

嘉大與農水署推動光電風雨球場 新民校區活化打造綠能運動場

相關新聞

經營權爭奪大結局！寶佳取得過半席次 正式入主中工

中工經營權之爭大結局，寶佳集團正式入主取得主導權，今日全面改選結果，寶佳陣營取得董事會過半席次，威京陣營則保有部分席次，雙方形成寶佳主導、威京參與的共治格局。

徐國安談徐旭東近況：健康越來越好、常到辦公室

裕民（2606）副董事長徐國安表示，父親的健康狀況已經越來越好，常常出現在辦公室裡面，父親對他當然有期許，正在努力完成當中。

中工經營權戰今攤牌 寶佳可望取得過半席次

中工今（21）日召開股東會全面改選董事席次，延燒多時的中工、寶佳經營權之爭進入最後攤牌。因為董事長周志明日前請辭，股東會由中工獨立董事葛樹人擔任主席，獨立董事劉燈城、律師田振慶，以及執行副總經理楊美媛等人參與。由於本次董事改選攸關中工經營權歸屬，現場程序與選舉結果備受市場關注。

去年5.2萬對離婚！這縣市恢單最多 專家斷言房市1趨勢

根據內政部統計月報，去年國人粗離婚率為2.23‰，離婚率較前一年下降0.05個千分點，為近3年來最低，不過，全台有約5.2萬對夫妻離婚「恢單」。

裕民股東會／由徐旭東獨子徐國安主持 13艘新船明年起交付

裕民（2606）航運21日舉行股東會，由副董事長徐國安主持。他表示，裕民航運在2025年全球經濟高度不確定的環境中穩健前行，營運繳出亮眼成績單；展望2026年，面對全球市場劇烈變動，全球貿易保護主義升溫與地緣政治衝突，散裝航運市場挑戰未減，裕民有信心逆風向前，力拚營運繳出好成績。

中工股東會／新任董事長人選 寶佳集團鄭斯聰呼聲最高

中工（2515）股東會主席由審計委員會召集人暨獨董葛樹人21日在會後表示，對於公司治理、內稽內控，未來房地產事業、公共工程事業，寶佳集團都有提出建議，而且建議都不錯，中工對於好的建議都會給予尊重。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。