攜手青年及業界共創永續解方 環境部推動「企業 ESG 人才培育計畫」

環境部今年度以「企業×青年×永續行動」為核心理念，並以「企業實習」作為先驅合作計畫，期盼攜手國內有志推動綠色轉型之企業，透過實習機制導入對於環境永續議題有興趣的青年戰力，用環境教育的力量轉化為企業ESG的成長動能，以及將淨零轉型、資源循環零廢棄等關鍵議題轉化為具體可執行的企業專案，共創新的環境治理行動，企業申請報名自即日起至今年6月10日止，青年實習生報名則將於今年6月15日啟動。

為回應全球淨零轉型與ESG發展趨勢，環境部今年特別推出「115年企業ESG人才培育計畫」，希望能協助青年永續人才與產業前線銜接。培育淨零綠領人才是近年來環境部的重點工作之一，除了陸續推出的專業課程，本計畫更著重讓青年夥伴提早進入企業實習，藉以瞭解自身職涯方向、自我技能培養，累積人脈及經驗等；另一方面，也希望讓企業在面對全球永續揭露標準（如：GRI、TNFD）等的挑戰下，能透過本計畫提前布局預聘具備ESG素養的未來新血，並透過青年實習生的參與，累積實務綠色轉型案例，進而強化企業內外部的永續作為。

環境部表示，建議本計畫的企業可依需求提出職缺，如：ESG資料整理、碳盤查數據協助、相關環境議題研究及實作、環境教育活動執行或永續溝通內容製作等。實習期間須包含今年9月至10月，至少為期2個月，具體時數與排班可由企業與實習生雙方議定。而為了減輕企業端的培訓負擔並確保實習品質，環境部也規劃了全方位支持與輔導配套措施，包括青年之招募媒合、職場素養培訓，以及實習期間的專業輔導訪視等。