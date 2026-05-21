中工經營權戰今攤牌 寶佳可望取得過半席次

中工今（21）日召開股東會全面改選董事席次，延燒多時的中工、寶佳經營權之爭進入最後攤牌。因為董事長周志明日前請辭，股東會由中工獨立董事葛樹人擔任主席，獨立董事劉燈城、律師田振慶，以及執行副總經理楊美媛等人參與。由於本次董事改選攸關中工經營權歸屬，現場程序與選舉結果備受市場關注。

市場傳出，寶佳與威京陣營已完成協商，7席董事採「寶佳4席、威京3席」安排，若股東會順利通過，寶佳將取得董事會過半席次，中工經營權可望和平移轉，其中新任董事長有望由寶佳陣營的大華建設董事長鄭斯聰擔任。

市場人士表示，威京集團主席沈慶京日前已透過臉書發文，估計今天雙方陣營不會有太多火花。沈慶京貼文中也指出，這不是退縮，而是希望中工改革，讓年輕、靈活、沒有歷史包袱的新團隊經營中工，可能比他更好。

中工股東會並未對外開放，現場小股東紛紛發言，議程緩慢。其中還有股東強調，市場對於寶佳的建案比較反感，擔心都會漏水龜裂，不過，這幾年因為入主不少新公司，心態上應有改進，但身為股東會持續觀察。

依市場流出的協商名單，4席普通董事中，寶佳陣營將取得鄭斯聰、顏明宏兩席，中工、威京陣營則是陳昭龍、黃翔龍兩席；3席獨立董事部分，寶佳陣營為陳世洋、林鴻達，中工、威京陣營則為紀凱峰。合計寶佳掌握4席，威京保有3席，形成寶佳主導、威京參與的共治格局。

中工經營權之爭自去年底升溫，寶佳透過旗下投資公司持續加碼中工股權，並以「併購」作為取得股份目的，引發公司派高度戒備。雙方之後圍繞董事提名、股東會名單及法院假處分多次交鋒，戰火一度白熱化。