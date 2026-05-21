雙北最低總價預售案曝 淡水一戶595萬、台北這案860萬

住展雜誌彙整實價資料近三年雙北推案最低總價，台北市分別為北投區復興崗一帶的「洰賦」、大同區延三夜市地帶的「伊寧橋寓」、萬華區西門町的「西門翫」，總價是1,020萬元、860萬元、1,565萬元。

新北市則都坐落淡水區紅樹林生活圈，各為「石上青」、「員邦徊」、「忠順景舞極」，最低總價紀錄是595萬元、675萬元、868萬元。

住展雜誌企研室總監陳炳辰分析，低總案多有非核心位置、小宅與低樓層屋況等因素，此次統計正顯示大多有套房型產品，也不乏為蛋白行政區。

尤其台北市在2025年公開的「伊寧橋寓」僅8.8坪，讓總價能壓低在首都新案罕見的千萬元以下；新北市外圍區淡水區更在這三年都有建商推出全市最低總價新案。

陳炳辰表示，由於低總熱門，加上營建成本居高不下，今年低總總價仍上揚，台北市新推案最低總價的1,565萬元，比前兩年高出數百萬元，若以最優惠的新青安方案至高貸得千萬元來說，自行也要負擔565萬元的自備款。

觀察@@@實價登錄雙北預售@@@新案大樓產品交易總價分布，目前台北市集中在2,000-4,000萬元，新北市是1,000-3,000萬元，出現超低價位如台北市在1,500萬元以內，占比僅4%，新北市要低於千萬元只有2%。

陳炳辰指出，雖然陸續有建商調整價格的消息，但低總小宅銷況穩定，將仍維持一定價碼，今年在台北市文山區，新北市三峽區、淡水區都會見到這類價新案問世。