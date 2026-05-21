快訊

MLB／「二刀流」回歸包辦勝利打點+勝投 大谷敲本季第8轟、奪第4勝

鏡頭君立大功！翡翠水庫拍到麝香貓白天出沒 網驚喜：留友看台灣國寶

狄鶯淚問中研院為何不吸收孫安佐？ 廖俊智：我們不做軍火研究

聽新聞
0:00 / 0:00

雙北最低總價預售案曝 淡水一戶595萬、台北這案860萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
雙北低總價案示意圖。住展雜誌提供
雙北低總價案示意圖。住展雜誌提供

住展雜誌彙整實價資料近三年雙北推案最低總價，台北市分別為北投區復興崗一帶的「洰賦」、大同區延三夜市地帶的「伊寧橋寓」、萬華區西門町的「西門翫」，總價是1,020萬元、860萬元、1,565萬元。

新北市則都坐落淡水區紅樹林生活圈，各為「石上青」、「員邦徊」、「忠順景舞極」，最低總價紀錄是595萬元、675萬元、868萬元。

住展雜誌企研室總監陳炳辰分析，低總案多有非核心位置、小宅與低樓層屋況等因素，此次統計正顯示大多有套房型產品，也不乏為蛋白行政區。

尤其台北市在2025年公開的「伊寧橋寓」僅8.8坪，讓總價能壓低在首都新案罕見的千萬元以下；新北市外圍區淡水區更在這三年都有建商推出全市最低總價新案。

陳炳辰表示，由於低總熱門，加上營建成本居高不下，今年低總總價仍上揚，台北市新推案最低總價的1,565萬元，比前兩年高出數百萬元，若以最優惠的新青安方案至高貸得千萬元來說，自行也要負擔565萬元的自備款。

觀察@@@實價登錄雙北預售@@@新案大樓產品交易總價分布，目前台北市集中在2,000-4,000萬元，新北市是1,000-3,000萬元，出現超低價位如台北市在1,500萬元以內，占比僅4%，新北市要低於千萬元只有2%。

陳炳辰指出，雖然陸續有建商調整價格的消息，但低總小宅銷況穩定，將仍維持一定價碼，今年在台北市文山區，新北市三峽區、淡水區都會見到這類價新案問世。

資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌

雙北 淡水 台北 預售 實價登錄

延伸閱讀

熱錢轉戰股市？台中520推案量腰斬20年新低 蛋黃區新案「8折」搶市

大交屋潮來了！住宅建照跌破14萬戶 台北年減逾3成最慘

精晨建設南屯推案「公益築路」 為公私協力寫下新典範

北士科與捷運紅線價值外溢　「北市工作、竹圍生活」已是大勢所趨

相關新聞

經營權爭奪大結局！寶佳取得過半席次 正式入主中工

中工經營權之爭大結局，寶佳集團正式入主取得主導權，今日全面改選結果，寶佳陣營取得董事會過半席次，威京陣營則保有部分席次，雙方形成寶佳主導、威京參與的共治格局。

徐國安談徐旭東近況：健康越來越好、常到辦公室

裕民（2606）副董事長徐國安表示，父親的健康狀況已經越來越好，常常出現在辦公室裡面，父親對他當然有期許，正在努力完成當中。

中工經營權戰今攤牌 寶佳可望取得過半席次

中工今（21）日召開股東會全面改選董事席次，延燒多時的中工、寶佳經營權之爭進入最後攤牌。因為董事長周志明日前請辭，股東會由中工獨立董事葛樹人擔任主席，獨立董事劉燈城、律師田振慶，以及執行副總經理楊美媛等人參與。由於本次董事改選攸關中工經營權歸屬，現場程序與選舉結果備受市場關注。

去年5.2萬對離婚！這縣市恢單最多 專家斷言房市1趨勢

根據內政部統計月報，去年國人粗離婚率為2.23‰，離婚率較前一年下降0.05個千分點，為近3年來最低，不過，全台有約5.2萬對夫妻離婚「恢單」。

裕民股東會／由徐旭東獨子徐國安主持 13艘新船明年起交付

裕民（2606）航運21日舉行股東會，由副董事長徐國安主持。他表示，裕民航運在2025年全球經濟高度不確定的環境中穩健前行，營運繳出亮眼成績單；展望2026年，面對全球市場劇烈變動，全球貿易保護主義升溫與地緣政治衝突，散裝航運市場挑戰未減，裕民有信心逆風向前，力拚營運繳出好成績。

中工股東會／新任董事長人選 寶佳集團鄭斯聰呼聲最高

中工（2515）股東會主席由審計委員會召集人暨獨董葛樹人21日在會後表示，對於公司治理、內稽內控，未來房地產事業、公共工程事業，寶佳集團都有提出建議，而且建議都不錯，中工對於好的建議都會給予尊重。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。