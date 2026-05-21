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一表看台灣10年變化：房價狂飆、薪資緩漲、生育率雪崩

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

中信房屋研展室彙整內政部資料指出，台灣社會顯然已經進入「房價狂飆、薪資緩漲、生育率雪崩」的困境，數據顯示，10年來，全台住宅價格指數大漲44.5%，但勞工平均經常性月薪僅微幅增加8,668元，薪資漲幅明顯追不上房價。

與此同時，台灣總生育率也降至0.695人，也就是說女性一生平均生不到0.7個小孩，創下歷史新低。

中信房屋研展室副理莊思敏坦言，許多人光是為了擁有一間安身之所，就已耗盡半生積蓄，在這種情況下，不是不想生小孩，而是真的不敢生。

莊思敏指出，2016年台灣住宅價格指數約為100.69，之後便一路攀升，到了2024年更衝上149.69高點，儘管2025年受政府打炒房影響，房價指數小幅修正至145.46，但10年來房價整體漲幅仍高達44.5%。

反觀受薪階級薪資成長速度卻相對有限，統計顯示，平均經常性月薪從2016年的39,217元，增加至2025年的47,885元，10年間僅增加8千多元、增幅約22.1%。雖然政府近年持續調升基本薪資，但相較動輒千萬起跳的房價而言，仍顯得杯水車薪。

莊思敏進一步表示，對於口袋不深的小資族群來說，就算勉強存夠頭期款，後續仍得背負長達3、40年的房貸負擔，每月光是房貸支出，就已占去大部分家庭收入，若再疊加育兒、教育等龐大開銷，財務壓力勢必會大大加重，因此也進一步壓抑了生育意願。

她直言，當居住成本過度高漲，生育便不再是「想不想」的選擇題，而是「能不能」的殘酷經濟算計，在高房價與高生活成本的夾擊下，現在越來越多的年輕人紛紛選擇晚婚、晚生，甚至走向不婚不育。

莊思敏指出，台灣當前面臨的挑戰，恐怕早已不只是「少子化」本身，還有未來人口結構失衡可能帶來的隱憂，包括勞動力不足、高齡化加速、內需市場萎縮等等，都會進一步影響整體經濟發展與社會運作。

她表示，近年來，政府為了提振生育率，陸續推出生育津貼、育兒津貼、托育補助等多項政策，確實展現積極作為，但政策成效仍相對有限，如何從根本解決問題、提升民眾的生育意願，也是政府接下來應該要深思的課題。

近10年房價、薪資、生育率變化。資料來源／中信房屋
近10年房價、薪資、生育率變化。資料來源／中信房屋

房價 薪資 生育

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