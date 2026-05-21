裕民股東會／徐國安：未來三大策略 除航運並朝綠色能源發展

裕民航運（2606）21日股東常會由副董事長徐國安主持，徐國安表示，今年第1季獲利表現突出，面對全球供應鏈重組與能源轉型趨勢，公司將持續擴大核心船隊規模，同時加速低碳與新能源布局，提升長期競爭力。

裕民股東會順利通過114年度財務報表及盈餘分配等各項議案，會議圓滿完成。裕民114年度合併營收達新台幣155.66億元，營業淨利為新台幣37.04億元，稅後純益為新台幣36.4億元，每股稅後盈餘（EPS）為4.31元。股東會並通過每股配發現金股利新台幣2.8元，持續落實穩健高配息政策，以實際回饋股東支持。

截至今年第1季止，裕民累計未分配盈餘及法定盈餘公積合計達新台幣215.51億元，折合每股可分配盈餘約25.5元，展現穩健財務體質與充足獲利基礎。此外，裕民今年第1季營運表現亮眼，合併營收達新台幣38.92億元，稅後淨利達新台幣9.88億元，較去年同期大幅成長逾3倍。

裕民公司表示，2026年散裝航運市場展現韌性。根據全球航運研究機構Clarksons最新預估，雖然船舶名目供給成長仍略高於需求成長，但在長航程化趨勢及地緣政治因素影響下，市場有效運力實質收緊，帶動產業基本面持續改善。今年開年運價更打破過往季節性偏弱慣例，其中海岬型（Capesize）船舶運價表現領先，顯示市場結構與信心已明顯轉強。裕民指出，西非西芒度鐵礦開發及幾內亞鋁土礦出口增長，持續帶動長航線運輸需求，顯著推升延噸海浬成長，成為支撐大型散裝船市場的重要動能。此外，全球供應鏈重組、能源替代需求增加，以及戰後重建需求，也持續支撐運輸需求。

在供給面方面，雖然整體船舶供給表面上仍偏寬鬆，但有效運力將持續受到限制。2026年預計將有超過3,000艘船舶進入第三次特檢高峰，長時間進塢維修將壓抑短期市場供給。同時，在環保法規趨嚴、老舊船舶占比提升，以及新船訂單仍處歷史低檔等因素影響下，市場運力擴張速度有限，有助支撐整體運價水準。裕民表示，受惠於鐵礦石與穀物運輸需求回暖，加上船舶供給增速受限，2026年BDI指數已呈現回升趨勢。在市場基本面持續優化下，散裝航運市場正逐步脫離景氣谷底，邁入結構性復甦階段。

徐國安表示，面對全球供應鏈重組與能源轉型趨勢，公司將持續擴大核心船隊規模，同時加速低碳與新能源布局，提升長期競爭力今年第3季，裕民首艘液化天然氣（LNG）運輸船將正式加入營運船隊，象徵公司邁向多角化經營的重要里程碑，並進一步拓展能源運輸版圖。此外，裕民亦持續推動船隊擴張計畫，以強化全球市場競爭力。第2季董事會已通過增造4艘21萬噸海岬型（Capesize）及4艘6.4萬噸超輕便型（Ultramax）散裝船，朝船隊規模突破100艘、總載重噸超過1,000萬噸之「雙成長」目標邁進。