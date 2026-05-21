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去年5.2萬對離婚！這縣市恢單最多 專家斷言房市1趨勢

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。台灣房屋提供
房市示意圖。台灣房屋提供

根據內政部統計月報，去年國人粗離婚率為2.23‰，離婚率較前一年下降0.05個千分點，為近3年來最低，不過，全台有約5.2萬對夫妻離婚「恢單」。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，現代人越來越晚婚、不婚或不生，或常見為了生小孩才結婚，去結婚率寫新低4.47‰，結婚變少，離婚率也趨緩。

不過全台每年仍有5萬對夫妻佳偶變怨偶，等於平均每天就有超過百對家庭結束婚姻關係，面臨居住需求與資產重整，包括出售原有共有住宅、財產分配、重新規劃符合家庭人口數的居住空間，搬遷分戶。

張旭嵐表示，由於少子化和單身人口增加，家戶人口數下降，房市將持續小宅化趨勢。

進一步觀察，去年六都離婚對數以新北市最多，共有8,984對夫妻恢復單身，整體離婚率以桃園市粗離婚率2.54‰最高，離婚率最低是台北市1.85‰，2025年僅有約4,500對夫妻恢復單身，約為新北市的一半。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，各縣市因房價所得比、通勤成本與生活支出差異不同，也會反映在婚姻與家庭穩定度上。

台北與桃園這類年輕移居城市不同，屬於高房價、生活成本門檻高的都會區，台北市結婚率，長期位於六都末段班，進入婚姻的人口基數本身較小，離婚比例變化相對不明顯。

她表示，離婚不僅情感切割，更涉及婚後財產分割議題，尤其是不動產。若房產屬於婚後共同購置或共同負擔房貸，實務上多透過協議分割、裁判分割方式處理，包括出售房產後分配價金，或由一方買下另一方持分。

李家妮表示，為避免離婚不動產糾紛，若婚後共同負擔房貸，應妥善保存相關繳款紀錄與資金往來證明，以作為財產分配時的依據，確保雙方權益。

2025年全台及六都離婚率。資料來源／台灣房屋
2025年全台及六都離婚率。資料來源／台灣房屋

離婚 內政部 結婚 房市

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