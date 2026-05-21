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裕民股東會／由徐旭東獨子徐國安主持 13艘新船明年起交付

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
裕民航運21日舉行股東會，由副董事長徐國安主持。記者黃淑惠／攝影
裕民航運21日舉行股東會，由副董事長徐國安主持。記者黃淑惠／攝影

裕民（2606）航運21日舉行股東會，由副董事長徐國安主持。他表示，裕民航運在2025年全球經濟高度不確定的環境中穩健前行，營運繳出亮眼成績單；展望2026年，面對全球市場劇烈變動，全球貿易保護主義升溫與地緣政治衝突，散裝航運市場挑戰未減，裕民有信心逆風向前，力拚營運繳出好成績。

裕民董事長徐旭東請假缺席本年度股東會，由副董事長徐國安主持，他於股東會中以中文發表2025年營運報告，至於未來營運展望則以熟悉的英文說明，現場同步口譯。裕民目前共有13艘新造船訂單，包括6艘極限靈便型散裝船、4艘海岬型散裝船、2艘合資風電運維母船，以及1艘合資LNG船，預計自2026年起陸續交付，藉此持續優化節能船隊與多元業務布局，強化獲利韌性，並維持穩健配股政策。

徐國安表示，裕民將透數位化，運用AI來增強競爭力，除了是散裝船業者也多角化布局，發展離岸風電跟LNG布局，不會追求快速擴張，追求穩健成長的永續的價值，維持財務優質、營運韌性，對於今年營運表現充滿信心。

展望2026年，裕民認為散裝航運市場仍將處於高度不確定環境。全球貿易保護主義與地緣政治衝突持續擾亂供應鏈，紅海危機等區域風險迫使船舶繞道航行，推升航程時間與營運成本；同時，美國關稅政策不確定性、全球經濟成長動能放緩、中國房市持續調整，以及能源轉型加速，也讓傳統大宗貨種需求短期承壓，貨源結構進入轉換期。

此外，環保法規趨嚴亦提高營運與合規成本，部分老舊船舶面臨降速甚至提前退場壓力。根據International Monetary Fund（IMF）預估，2026年全球經濟成長率將由2025年的3.2%微幅降至3.1%；依據Clarksons預估，2026年散裝船供給成長率約3.5%，乾散貨延噸海浬需求成長率約1.9%，顯示短期供需仍有壓力。

不過，裕民也指出，隨著長航線水路帶動延噸海浬需求提升、西非西芒杜鐵礦石項目逐步啟動，加上新船訂單比例偏低，以及船舶特檢壓縮可用運力，整體散裝市場仍具支撐運價相對穩定的結構性基礎。

裕民副董事長徐國安在股東會未開始前跟律師、會計師打招呼。記者黃淑惠／攝影
裕民副董事長徐國安在股東會未開始前跟律師、會計師打招呼。記者黃淑惠／攝影

裕民航運21日舉行股東會，由副董事長徐國安主持，對於裕民2026年營運展望很有信心，力拚繳出好成績。記者黃淑惠／攝影
裕民航運21日舉行股東會，由副董事長徐國安主持，對於裕民2026年營運展望很有信心，力拚繳出好成績。記者黃淑惠／攝影

裕民航運21日舉行股東會，由副董事長徐國安(右)、總經理王書吉(左)一起主持，王書吉也說明散裝船市場展望是信心滿滿。記者黃淑惠／攝影
裕民航運21日舉行股東會，由副董事長徐國安(右)、總經理王書吉(左)一起主持，王書吉也說明散裝船市場展望是信心滿滿。記者黃淑惠／攝影

裕民 徐旭東 散裝船

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