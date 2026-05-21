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上網付費找專家正夯！生活服務平台「達人網」衝300萬用戶 毛利率9成

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
達人網董事長李倫家（中）與團隊，財務長楊鳳珠、技術長游適華、營運長王愛茹、產品總監邱柏睿。王郁倫攝影
達人網董事長李倫家（中）與團隊，財務長楊鳳珠、技術長游適華、營運長王愛茹、產品總監邱柏睿。王郁倫攝影

從墓園維護、到府拉網路線，在網路平台找專業人士勞務比例正在攀高。台灣最大生活服務媒合平台達人網科技（7839）以媒合「服務」為核心業務，擁有25萬名活躍接案者及260萬會員，預計6月上櫃，董事長李倫家是位連續創業家，此次成功打造毛利高達9成的輕資產事業，他表示看好服務數位化趨勢，今年下半將進軍東南亞搶市占。

新世代工作型態正在轉變，彈性工時與追求生活平衡的趨勢正改變工作型態，「斜槓（Slash）」與「自由接案」工作模式興起，服務經濟產業正開始數位化，李倫家表示，台灣目前相對美國滲透率仍低，傳統專業服務市場包含裝潢、清潔等業務在內，總產值達8,000億元，僅3%線上化。

隨著數位時代的發展，越來越多專業人士選擇跳脫傳統單一的受僱體制，轉而透過網路平台經營個人事業，愈來愈多中小企業透過平台拓展新客戶，李倫家預估，這意味消費者遇到服務需求到線上找的習慣還不普及，但他樂觀預估未來台灣服務數位化比率有機會拉高至20%，帶動千億產值。

他表示，專業服務是一項永遠不會被AI取代的工作，更適合微型創業，許多平台的接案者，不只是兼差打工，而諸如水電維修或家務清潔，都是生活剛需，也因此每年都有6成回頭客。

目前達人網主要的成本就是人事成本跟廣告，今年預估會員數將成長300萬人，而長期目標衝上1,000萬人，由於營收來自於需求媒合成功後向服務專家收取費用，也讓達人網科技去年毛利率高達91%。

他舉美國最大的接案平台Upwork為例，過去10年內，透過平台接案的比例從3%暴增至47%，這意味美國客人與專家都已經習慣大規模轉移到線上進行交易與媒合，他樂觀預估，台灣個人工作者與中小企業也將循此趨勢到線上找服務。

為拓展更多機會，達人網也開始為企業解決「售後服務」痛點。如與IKEA合作，顧客買完燈具掃描QR Code即可預約專家安裝；也為中國信託全台200多家分行提供日常水電維修的後台派單系統，55688（台灣大車隊）、遠傳也在APP內加載達人網服務協助導流。李倫家表示，目前這類B2B營收佔比雖僅約1%~2%，但未來想像空間巨大，他樂觀預估有機會達每月1萬件，占營收貢獻10%。

2025年達人網完成92萬件客戶需求，董事長李家倫指出，由於香港在服務推出3～4年就開始獲利，今年將複製經驗出海馬來西亞及新加坡，會以「輕資產、小投資」，以英文介面優勢推出服務，未來也看好印尼與泰國市場，他預估海外市場業務未來3年內，有機會對營收佔比達到20%。

東南亞

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