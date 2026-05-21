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熙特爾攜手美加兩強 插旗北美市場

聯合報／ 記者簡永祥／舊金山20日電
加拿大能源技術公司Aegis與美國上市資安大廠Quantum eMotion團隊來台參訪熙特爾新能源旗下辰熙精密生產基地，實地了解儲能系統與製造流程，並就三方共同推出全球首款「量子安全儲能系統」進行技術交流。圖／熙特爾提供
加拿大能源技術公司Aegis與美國上市資安大廠Quantum eMotion團隊來台參訪熙特爾新能源旗下辰熙精密生產基地，實地了解儲能系統與製造流程，並就三方共同推出全球首款「量子安全儲能系統」進行技術交流。圖／熙特爾提供

台灣新創能源企業熙特爾新能源（7740-創）昨(20)日宣布，與加拿大能源巨擘Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS)及美國上市資安大廠Quantum eMotion Corp. (QNC)達成戰略結盟。台美加三強聯手，開發全球首款「量子安全儲能系統（Quantum-Safe BESS）」，已斬獲美國市場首筆訂單，也代表熙特爾海外布局再度取得重大斬獲，正式插旗北美市場。

熙特爾表示，近日迎來加拿大能源技術公司 Aegis與QNC高層來台交流，實地參訪熙特爾與子公司辰熙精密。Aegis執行長Ramtin Rasoulinezhad於訪台期間正式宣布，此次台美加三強聯手開發的「量子安全儲能系統（Quantum-Safe BESS）」已成功取得美國首筆訂單。他指出，實質訂單到手，證實北美市場對於「國防級」資安防護的儲能需求正迎來爆發式成長，未來更可望延伸至AI資料中心、國防設施及微電網等應用場景。

QNC營運暨法遵副總裁Abderrahim Benrabah在訪台期間更給予極高評價：「從第一次技術交流開始，熙特爾就讓我們留下非常深刻的印象，實地參訪後更進一步強化我們對合作的信心。」他強調，熙特爾與子公司辰熙精密在技術優勢、品質控管與垂直整合等關鍵能力上，皆展現世界級水準。並指出熙特爾的能源解決方案，高度符合AI基礎設施的需求。加上此類設施對資安防護的高門檻，正是QNC的核心技術優勢。Abderrahim Benrabah期待地表示：「此行將大幅加速未來合作落地，AI 資料中心將是優先鎖定的方向之一。」

此次三方聯盟也針對分工達成共識，熙特爾負責儲能系統設備的全球供應鏈生產製造；加拿大能源技術商Aegis導入專為極端環境及北大西洋公約組織（NATO）國防規格設計的EMS能源管理系統；美國資安大廠QNC則嵌入自有專利量子加密技術，聯手構築儲能系統「國防級」的資安保障，此次成功取得首筆訂單，也為三方進軍北美市場，注入一劑強心針。

熙特爾新能源總經理陳伯勳表示，熙特爾作為儲能界領航者，今年正式開啟全球布局的『大航海時代』，他進一步說明海外策略，在日本對標特斯拉(Tesla)、三星(Samsung)等國際大廠，並領先台廠率先取得JC-STAR 資安雙認證，成功卡位日本市場；針對東南亞市場則攜手Volvo Penta推出行動儲能一體機，直擊區域能源需求痛點。此次與美加大廠結盟，更一舉攻下北美市場。陳伯勳強調：「代表熙特爾海外布局已從『單點突破』，逐步串聯成『合縱連橫』的戰略版圖。」 

除了海外接單傳來捷報，熙特爾的營運動能也展現強勁爆發力。根據最新公告2026年第一季財報，第一季合併營收達 30.91 億元，較去年同期大幅成長 1151%；稅後純益約2.10億元，每股純益高達 3.64 元。這股成長力道在4月持續推升，單月合併營收達16.84億元，與去年同期成長30倍。總計今年前四月累計合併營收已衝上47.76億元，不僅大幅超越2025全年營收42.21億元，更創下「四個月超越一整年」的紀錄，提前改寫公司全年營收新高。

熙特爾表示，全球AI基建造成電力缺口與能源轉型需求同步爆發，儲能產業正進入飛速成長階段。熙特爾將持續深耕台灣市場，並加速拓展日本、東南亞與北美市場，隨著全球布局逐步成形，海外市場成長動能可望持續擴大。

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