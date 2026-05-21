統一超羅智先：零售淘汰賽加速

統一超董事長羅智先表示，今年股市表現熱鬧，對消費市場仍有一定幫助，但從各項外部因素來看，未來經營環境只會愈來愈嚴峻，包括地緣政治、通膨與成本上升等壓力，都將持續影響產業發展，也使整體零售市場加速進入淘汰賽。

統一超昨舉行股東會，由董事長羅智先主持。羅智先表示，今年看股市好像很熱鬧，消費力多多少少會轉移到市場上，整體消費力還在，只是在不同板塊之間移轉與調整。

羅智先說，整體需求沒有改變，只是通路發展與生活型態、消費場景不斷在改變，因此有些業者會感到比較撿到便宜，一些業者則會覺得壓力很大，而統一超作為零售業，不能說沒有壓力，畢竟每天都要結帳，這也代表消費者對於統一超的投票結果，只要無法即時滿足消費者需求，業績很快就會反映。

針對零售大產業的景氣，羅智先指出，整體零售市場正進入快速調整期，「各行各業都不會太輕鬆」，產業淘汰速度也正在加快。

此外，7-ELEVEN全台店數已突破七千店，是否已接近展店上限。羅智先說，未來仍會依照消費者需求持續展店。