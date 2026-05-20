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虎航Q3導入AI行程規劃

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

台灣虎航（6757）昨（20）日舉辦2026年「品牌躍升飛行進化」策略布局茶會，董事長黃世惠與總經理邱彰信共同說明，面對高油價挑戰，台灣虎航選擇主動出擊，從本季起到下半年，全力衝刺營運。

虎航表示，不僅第1季獲利創下新高，第2季更推出「虎加酒tigertel」全新一站式服務，第3季也將導入「AI行程規劃」功能，凡透過「虎加酒 tigertel」購買套裝行程的旅客，未來規劃旅程將不再是負擔，進一步提升品牌價值。

受惠首季營收與稅後純益雙雙攀高，台灣虎航展現強勁營運動能，並以創新品牌布局，持續穩居國內最具活力的低成本航空品牌，第1季營收、獲利雙雙刷新歷史紀錄，獲利年增41.6%，每股純益（EPS）為2.91元。台灣虎航4月營收16.5億元，較2025年同期年增約27%，創歷年同期新高。

黃世惠進一步表示，台灣虎航為台灣首家、也是唯一的低成本航空公司，目前航線涵蓋日本、韓國、泰國與越南等市場，更是飛航日本與韓國航點最多的國籍航空。未來將持續以「熱情、溫暖、真誠」的企業精神，透過產品與服務升級，打造更值得信賴的飛行體驗，在穩健經營下持續推升成長動能。

台灣虎航獨家飛航日本岡山航線深耕十載的輝煌成就。這條串起兩地情誼的航線，自2016年開航初期每周往返3班，發展至今已寫下北高雙點齊飛、每周往返12班的亮眼紀錄。

為深化與年輕世代消費者的情感連結，台灣虎航特別邀請相信音樂旗下人氣歌手小魏-魏嘉瑩獻唱品牌主題曲，預計於7月初正式發表。

虎航 台灣虎航 邱彰信

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