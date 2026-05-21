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談人工智慧驅動升級 遠傳徐旭東：要更快 還要更好

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

遠傳（4904）董事長徐旭東昨（20）日不克出席遠傳股東會，副董徐旭平代兄上陣，會中更連喊三次遠傳是「全球電信第一」，徐旭東則透過新聞稿強調AI驅動升級「要更快，還要更好」。

徐旭平首次代表徐旭東主持遠傳股東會，除報告遠傳2025年繳出亮眼佳績，更強調遠傳連三年蟬聯道瓊世界指數（DJBIC）「全球電信業第一」。不僅連喊三次遠傳是全球電信第一，更笑著提醒大家，「這很值得拍拍手」。

而徐旭東向來最重視股東會，且年年都請經營團隊準備詳細報告，回應股東詢問各種問題。

今年徐旭東雖不克出席，但仍透過新聞稿強調遠傳未來策略。

徐旭東認為，遠傳股東的支持也具體反映於市場表現，今年以來遠傳股價漲幅領先同業。未來，遠傳將持續以AI驅動創新升級，「要更快，還要更好」，加速開創下一階段成長。

外界關心徐旭東身體狀況，井琪表示，謝謝大家關心，更分享徐旭東看起來相當清朗，自己在遠傳內湖總部，上周透過視訊，跟人在遠企的董事長報告遠傳針對AI醫療的相關投資案，董事長也相當支持。

徐旭東 遠傳

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